من الجماهير للاعبين

يومان تفصلنا عن افتتاح كأس آسيا وعن أول مباراة لمنتخبنا الوطني عندما يواجه شقيقه البحريني يوم السبت على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، في مواجهة هامة جدا.

بحسب المتابعات فإن تذاكر المباراة الافتتاحية شارفت على الانتهاء وتبقت أعداد قليلة جدا، وكما هو متوقع دوما ستحضر أعداد غفيرة من الجماهير لمساندة الأبيض في مشواره القاري سعيا نحو تحقيق أول لقب في تاريخ الكرة الإماراتية.

جماهيرنا لا تحتاج إلى دعوة من أجل مساندة منتخبنا الوطني، لاسيما وأنهم تواجدوا خلف المنتخب في كافة المحافل، لاسيما الجيل الحالي الذي حضروا خلفه بكثافة داخل وخارج الإمارات، وبالتالي فتواجدهم أصبح عادة في مثل هذه البطولات.

وتابعت معظم تصريحات لاعبي المنتخب وتمحورت حول الدعم الجماهيري وأهمية المؤازرة من داخل الملعب، وهو بلا شك نوع من أنواع التسويق من أجل المساهمة في حضور أكبر عدد لمباريات الأبيض.

وكما ذكرت فحضور الجماهير أمر معتاد في البطولات، لكن كافة الامور تتمحور حول اللاعبين والفريق بشكل كامل ومعهم المدرب، وهم مطالبون بإظهار روح قتالية عالية ورغبة في الوصول إلى أبعد مدى بالبطولة التي ربما تكون آخر فرصة لنا للفوز باللقب القاري في الفترة الحالية.

لذلك فإن مواجهة البحرين هامة جدا، لأن الجماهير تريد رؤية شكل الفريق ودائما ما تكون البدايات صعبة جدا على المستضيف، والأهم من كل ذلك أن يقدم اللاعبين أفضل ما لديهم ويؤكدوا أنهم على قدر عال من الوعي والمسؤولية، وهذا ما نريده منهم وتبقى النتيجة دوما في علم الغيب.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية