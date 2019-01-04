الأهلي وبيراميدز بطولة

مباراة بيراميدز والأهلي الليلة بطولة.. الفائز فيها ينافس الزمالك علي الصدارة.. والمهزوم يكتفي بالمربع الذهبي.

هي مباراة في غاية الاهمية.. الأهلي بتاريخه وبيراميدز بنجومه واتمني ألا ينشغل لاعبو الاهلي بصفقات الاهلي الجديدة وملايين حسين الشحات.

لاشك أن الثمانين أو التسعين مليونا التي سيحصل عليها الشحات وناديه العين ستخلق نوعا من الغيرة والحساسية لكل لاعبي الاهلي بلا استثناء.

عموما هي مباراة قوية ومثيرة وحسنا أن اختار اتحاد الكرة طاقم حكام من صربيا لإداراتها.

مباراة أخري تستحق أن نتحدث عنها وهي مباراة المقاولون والاسماعيلي وهي بالنسبة لي مباراة فيها فرح وفيها حزن.

فرصة لفوز الاسماعيلي وأنا أحيي وأعشق وأحب كرة الاسماعيلي.. وفوزه سيخرجه من حالة الاحباط والهزائم المتتالية والهبوط لقاع الدوري وهو ما يحدث مع الاسماعيلي لأول مرة منذ سنوات.

جاء الفوز في توقيت مناسب ليخرج من كبوته ويستعيد انتصاراته ليواصل المشوار الافريقي والعودة للدوري.

وبجانب فرحتي بفوز الاسماعيلي فإن حزني أشد لهزيمة المقاولون وهو من الاندية التي احبها من قلبي.. حزنت للهزيمة وتوقف الانتصارات المتتالية مع مدربه الكفء عماد النحاس الذي حقق سبعة انتصارات متتالية وتعادل وهو انجاز لم يحققه غير الزمالك.

مشكلة لاعبي المقاولون انهم يضيعون الفرص السهلة الكثيرة ثم يندمون واعتب علي اللاعب الموهوب طاهر محمد طاهر لطرده مرتين.

*نقلا عن الجمهورية المصرية