تفائلوا من أجل الأبيض

لن تكون مهمة الأبيض سهلة في المشاركة القارية التي تنطلق منافساتها يوم السبت بلقاء الأبيض أمام شقيقه البحريني، لكنها ليست مستحيلة وكرة القدم قدمت لنا العديد من الدروس، وأظهرت أن التكتيك والنواحي الفنية بات أهم عنصر لتحقيق أي انجاز بعيدا عن المهارات والقدرات الفردية.

تابعنا تصريحات زاكيروني مدرب منتخبنا الأول، الذي شدد على أنه يلعب بشكل هجومي وليس دفاعي، وأن الجميع في إيطاليا يعلم بذلك، وربما لا نتفق معه في ذلك اذ عدنا إلى عدد أهداف المنتخب تحت قيادته، بما أننا لم نسجل في عشر مباريات.

الأمر الجيد في تصريحات زاكيروني أنه ظهر بشكل متفائل وكأنه واثق من تحقيق انجاز لم تتمكن الكرة الإماراتية من الفوز به عبر تاريخها، ونحترم خبرة المدرب الإيطالي صاحب الباع الطويل في المستديرة ونأمل أن يكون تفائله في محله.

اللاعبون مروا بأزمة ثقة، لأن النتائج السلبية هزتهم في الفترة الماضية، لذلك من المهم جدا دعمهم معنويا في الفترة الحالية، لأنهم بحاجة إلى فوز واحد ويمكن بعدها أن نشاهد بعضا من مهارات ومتعة الأبيض سابقا وما قبل 2015.

لن نتحدث عن الاصابات والغيابات ولن نتحجج بأي ظرف كان، لأنه مهما كان الوضع صعبا، لابد أن يبذل اللاعبين أفضل ما لديهم، هي بطولة لن تتكرر مجددا، والفرص سانحة لكل منتخب مشارك، ونأمل أن يعكس زاكيروني تفائله للاعبين في هذا الحدث القاري.

مهما كانت نتيجة المباراة الأولى، ومهما كان مستوى اللاعبين، على الجماهير دعمهم ومؤازرتهم، لأن الضغوطات كبيرة عليهم، وهم بحاجة إلى الدعم المعنوي والمؤازرة، لأننا نعلم أن بودهم تصحيح أخطاء الفترة الماضية والاعتذار للشارع الرياضي بمشاركة استثنائية بالرغم من صعوبة الموقف.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية

