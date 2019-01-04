صلاح بطل فى عالم مزقته الخلافات

قال بيتر مورو المدير التنفيذى لنادى ليفربول فى افتتاح مؤتمر دبى الدولى الرياضى أن محمد صلاح وسع من شعبية ليفربول فى الشرق الأوسط، وإنه فور انتقال النجم المصرى إلى ليفربول ارتفع عدد متابعى الفريق بصورة مذهلة، وقال مورو إن محمد صلاح يعتبر قيمة جميلة بالدورى الإنجليزى، كما أنه يعزز من قيمة ليفربول فى المسابقة وأن صلاح يتميز بالحس الفكاهى، والمسئولية الاجتماعية والحضور، مما جعل الملايين يتابعونه على وسائل التواصل الاجتماعى، إلى جانب عدد من أهم وسائل الإعلام فى العالم مثل إيه بى سى وسى إن إن وصحف إسبانيا بجانب الصحف الإنجليزية والإيطالية وبالطبع الصحف العربية، كما أن صلاح يمثل التنوع فى عالم تمزقه الخلافات.. ويوحد الجميع فى أنحاء العالم.

** هذا كلام مهم، فما فعله صلاح يتعدى حدود كرة القدم، فهو بمهاراته وبإبداعه قيمة إنسانية، وأوجه تلك الكلمات إلى الذين مازالوا يرون كرة القدم ملهاة للشعوب أو مجرد لهو ولغو. كما أن كلام المدير التنفيذى يؤكد ما أشرنا إليه كثيرا، وهو أن فلسفة الأندية والفرق الكبرى فى العالم تغيرت وتعدت حدودها الإقليمية فهم يدققون فى اختيارات نجوم يضيفون إلى شعبيتهم فى قارات ومناطق جديدة، ويفعلون ذلك بوسائل مختلفة، ومنها تأسيس مواقع باللغات الصينية واليابانية وترتيب رحلات ومباريات فى شرق آسيا وفى الولايات المتحدة.

** وعن صلاح أيضا قال المدير التنفيذى لليفربول إن النادى قدم المساعدة للنجم صلاح فى الناحية التقنية، انطلاقا من الإيمان بأن قوة اللاعب تتعزز باستخدام تلك المساعدات الفنية؛ حيث يتم توجيه المشورة للاعب باستمرار من أجل زيادة خبرته، وضمان تجنبه للأخطاء التى من الممكن أن تؤثر عليه بالسلب، كما تم تدعيم العلاقة المميزة بين صلاح وزميله الكرواتى لوفرين، ورغم الاختلاف فى شخصيتيهما، لكن تربطهما علاقة صداقة قوية.. وهذا الكلام يؤكد كيف يشتغلون فى تلك الصناعة فى العالم الأول؟

** وفى سياق حديثه عن تغيير نظام كأس العالم للأندية تحدث أيضا جيانى إنفانتينو فى مؤتمر دبى عن محمد صلاح وعن شهرته وشعبيته فى آسيا، وأن ذلك يعزز من فكرة تغيير شكل بطولة كأس العالم للأندية لتكون عالمية بمشاركة 24 فريقا وقال رئيس الفيفا: «كل من قابلته فى الإمارات يتحدث معى عن محمد صلاح، هو لاعب مصرى ومن قارة أخرى لكنه يحظى بشعبية كبيرة هنا، وهو ما يؤكد أن كرة القدم لعبة تجمع العالم ولها تأثير كبير على الجميع».

** ومعروف أن مجموعة مستثمرين عرضت تجديد بطولة كأس العالم للأندية وتنظيم دورى عالمى جديد للمنتخبات، بضخ 25 مليار دولار كحد أقصى للبطولتين خلال الفترة من 2021 و2033..

** محمد صلاح جذب الصحافة الإنجليزية إلى المصادر المصرية، فأجرت ديلى إكسبريس حوارا قصيرا مع الكابتن حمدى نوح عن النجم المصرى وهو يلعب فى المقاولون العرب، وقال نوح إن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية متفوقا على ميسى ورونالدو ومورديتش. كما تحدث ميدو عن صلاح وعن احتمال انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد لو سجل أكثر من 25 هدفا هذا الموسم. وأنهم فى هذين الناديين الكبيرين ينتظرون تكرار صلاح لما حققه فى الموسم الماضى.

** تلك الحوارات واستطلاع رأى خبرات ومصادر مصرية بجانب تلك الكلمات والتصريحات عن صلاح تعكس فكرة أن نجوم كرة القدم والرياضة هم أبطال شعوبهم ودولهم وأنهم قوى ناعمة. كما تعكس أيضا مفهوم اللعبة فى العصر الحديث، بأنها صناعة عالمية.

*نقلا عن الشروق المصرية