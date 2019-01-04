لا بديل.. للغيرة

الأحمر في الزي العربي الجميل الأصيل يصل ارض زايد الخير، وكل الظروف ملائمة؛ الأرض والجماهير والطقس والأجواء النفسية.. كلها ملكك أيها الأحمر ماذا تنتظر؟ نعم مواجهة نارية مع الأشقاء وما أحلاها، فرحة تدشين آسيا الجديدة بكل معانيها (كأس جديد، وقرعة جديدة، ومورد مالي جديد، ونسخة جديدة) مع الأبيض الإماراتي هو وسام، يجب أن تفتخر به أيها الشاب البحريني وأنت تمثل وطنك في منازلة عادلة وجميلة ومريحة بكل الجوانب، نكرر ماذا تنتظر؟ نعم نحن الذين ننتظر منك كل شيء.. ننتظر الهمة والقوة والأصرار.. ننتظر منك الثقة العالية بالنفس وانت تلعب أمام شباب لا يختلفون عنك بشيء.. ننتظر أن تجسد ما اكتسبته من خبرة في كل المنازلات.. نريد منك استحضار الغيرة مصدر الطاقة المكنونة لأنها الكفيلة بأن تمدك بالقوة والمثابرة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.. تذكر أن الجميع ينظرون إليك نظرة الأمل فلا تخيب أملهم.. وتذكر أن هتافات وصراخ وتفاعل الجماهير الوفية سوف لن تذهب سدى، وايضا تذكر أن الوطن يريد فرحة والشعب يريد فرحة والمدرب أيضا يريد التوفيق.. فماذا ستقدم للجميع؟ تذكر أن للتاريخ لسانا والخيار لك.. إما أن تسجل اسمك وأنت تمثل وطنك بأحرف من ذهب.. وإما تنسى وتذهب جهودك أدراج الرياح.. فاختر ما هو خير لوطنك وللجماهير التي تقف معك وحولك وخلفك.. وعليك بالغيرة الوطنية التي تتفوق على كل أنواع فنون اللعب.. وانت تسمع لحن وكلمات النشيد الوطني.. لا بد أن تقدم ما يليق لهذا اللحن الجميل.. كلماته المفعمة بالوطنية قادرة على أن تصل بك إلى تاج الغيرة ولا نزيد.

بالخط العريض

تدشين آسيا الجديدة فخر لك.

ننتظر منك الثقة بالنفس والهمة والإصرار.

استحضار الغيرة مصدر طاقتك.

تذكر أن الوطن يريد فرحة.

للتاريخ لسان.. والخيار لك.

*نقلا عن الأيام البحرينية