ليفربول والمصري في خطر

الليلة يلعب الاتحاد مع الزمالك ببرج العرب مباراتهما في الدوري وهي بلا شك منتهي الاثارة ونتيجتها تهم الزمالك ليحافظ علي الصدارة منفردا واستمرار لانتصاراته والاتحاد للرد علي الزمالك لهزيمته بخماسية في الدور الأول ثم انها أول مباراة بينهما بعد أن اخرج الاتحاد الزمالك من كأس الأندية العربية بركلات الترجيح وكان الزمالك قد فاز علي الاتحاد في مباراة الذهاب بالاسكندرية لكنه خسر في القاهرة باستهتار لاعبيه ولو حدث وفاز الاتحاد الليلة فهذا يعني توقف انتصاراته المتتالية غير المسبوقة منذ سنوات وأمامه تجربتان خلال اربعة ايام خسارة المقاولون أمام الاسماعيلي بعد سبعة انتصارات متتالية وهزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي بعد 15 انتصارا وبعد 17 مباراة متتالية بلا هزيمة.. فهي درس الاستهتار لاعبي الزمالك لأن الهزيمة الليلة أمام الاتحاد قد تكون بداية لسلسلة هزائمه وهو ما ترفضه جماهير الزمالك من هنا تأتي أهمية المباراة وتزيدها اهمية واثارة.

وأول أمس شاهدنا في الدوري هزيمة جديدة للنادي المصري وسقوطه بهدفين أمام الجونة وهو ما جعله يهبط لأسفل ويدخل في دوامة الهبوط وهو ما لا نتمناه للمصري.

بعدها بساعة عشنا أول سقوط لنادي ليفربول في الدوري الانجليزي حيث تعد أول هزيمة هذا الموسم أمام مانشيستر سيتي وبعد أن كان الفارق بينهما سبع نقاط انخفض إلي 4 نقاط فقط وهو ما يجعل ليفربول في خطر ويهدد بفقده قمة الدوري فيما لو خسر مباراتين ويضيع حلما يسعي إلي تحقيقه منذ 28 عاما وهي استعادة بطولة دوري انجلترا.

لم يكن الحظ حليفا لمحمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو فأضاعوا فرصا بالجملة ليفوز مانشستر 2/1 ويجدد أمله.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية