الأهلي وبيراميدز واللجنة الأوليمبية!!

ما حدث في مباراة الأهلي مع بيراميدز في الدوري الممتاز لكرة القدم. وما حدث فيها من سقوط الأهلي. وما حدث فيها من أمور غاية في الغرابة. يؤكد أن الكرة المصرية تُدار بأساليب خاطئة. وبطريقة الهواة. وأن ما قدمه ابن الأهلي السابق بقيادة حسام حسن. يؤكد أن نادي بيراميدز والجهاز الفني والإداري استطاع أن يضع يده علي مفاهيم الاحتراف الحقيقي لكرة القدم. وبالطريقة التي يتحقق معها مفهوم الاحتراف الحقيقي. وهو الأمر الذي تفتقده منظومة احتراف الكرة المصرية التي يديرها مجموعة من الهواة داخل اتحاد الكرة.

المؤكد أن اتحاد الكرة أصيب مؤخراً بعقم إداري شديد بقيادة مجموعة العواجيز. ويكفي أن الذي يدير هذا الاتحاد بمفرده ومن وراء الستار فوزي غانم. وهو ما أدي إلي هذا الانحدار الخطير لمنظومة الكرة المصرية. وفشل الاتحاد في تطبيق دوري المحترفين. الذي سبقتنا فيه العديد من الدول العربية الشقيقة رغم تاريخ الكرة المصرية. التي لا يضاهيها اتحاد آخر.

الاتحاد يدير الدوري بهذا الأسلوب بنظام الهواة في تلك المنظومة. أدي إلي تفوق نادي بيراميدز علي أقرانه من الأندية الأخري.

من هنا أدعو المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد إلي أن يعلن أن موسم 20/19 سوف يشهد تدشين دوري المحترفين وتفعيله لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية. وإذا كان كلامي صحيحاً. فلك اللَّه يا كرة القدم. حتي لا تنحدر الكرة المصرية أكثر مما انحدرت فيه.

** نادي القاهرة.. أحد أعرق الأندية المصرية. حيث ساقني القدر لأتعرف علي ما يحدث داخل كواليس هذا النادي. وبصراحة انبهرت بما في أروقة النادي. الذي يقع في منطقة من أهم بقاع مصر. بما فيها من ملاعب وأنشطة رياضية واجتماعية وبدرجة امتياز. فتحية تقدير لمجلس إدارة النادي الذي يُدار بطريقة حضارية.

** يُحسَب للوزير الهُمام الدكتور أشرف صبحي. والدكتور أحمد الشيخ. رئيس المكتب الفني. نجاح انتخابات مراكز الشباب بصورة فاقت بكثير نجاح انتخابات الأندية المصرية. التي مرت مرور الكرام. وبهدوء في ظل إدارة الوزير أشرف البارعة التي خرجت بها تلك الانتخابات.. فتحية تقدير لكل من شارك فيها من قيادات داخل الوزارة. وقيادة مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية.

** اللجنة الأولمبية وما يحدث فيها من صراعات في مراكز التسوية والتحكيم للمنازعات الرياضية.. تلك اللجنة خرجت علينا بقرارات غريبة لم تحدث وتخالف قانون التحكيم تحت رقم 27 لسنة 94.

القانون ينص علي أن يكون التحكيم علي درجة تحكيمية واحدة. إلا أن جهابذة اللجنة جعلت التحكيم الرياضي له "طعن ونقض" وكله حسب طلبات الزبون.

الأكثر غرابة أن هناك حكم محكمة من محكمة استئناف القاهرة ببطلان كل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية وبموجب هذا الحكم يكون المستشار خالد زين هو الرئيس الشرعي للجنة الأولمبية.

وأتساءل عن سر عدم تنفيذ أحكام القضاء؟!.. وحكم آخر بحل الاتحاد المصري للكرة الطائرة؟!.. وحكم لجنة التسوية والتحكيم في اتحاد كمال الأجسام؟!.. وقضايا أخري.. فلماذا لم يتم تفعيل تلك الأحكام في ظل وزير للشباب متخصص وأستاذ بالجامعة. ورئيس مجلس للنواب هو الدكتور علي عبدالعال؟!.. وكلاهما لا يرضيه عدم تنفيذ أحكام القضاء بالمخالفة للدستور القانون.

.. وللحديث بقية.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية