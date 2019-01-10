قال الشاعر التونسي العظيم أبوالقاسم الشابي «ومن يتهيب صعود الجبال.. يعش أبد الدهر بين الحفر»، ونحن اليوم لسنا مطالبين بصعود الجبال، ولا بتحقيق شيء من ضرب الخيال، ولكن ليس لدينا اليوم سوى أن نثق بمنتخبنا، وليس علينا سوى أن نتواجد هناك نشجعهم، ندعمهم، نشد من أزرهم، لا يجب أن نتركهم بمفردهم، هذه البطولة التي تقام على أرضنا يجب أن يتميز بها «الأبيض» بسلاح لا يمتلكه غيره، بحماس محبيه وثقة جماهيره، لن يدخل منتخبنا مساء اليوم ملعب المباراة، ليواجه المنتخب الهندي ليكون وحده، كلنا سندخل معه، سنتوحد معه بالروح والقلب والنبض، في مباراة اليوم سنكون فيها «كلنا هذا الأبيض».

هذا ليس منتخب الهند الذي كنا نعرفه في السابق، فقد تطورت كرة القدم هناك كثيراً، لم يعد ذلك الفريق المغلوب على أمره القادم من بلاد لا تكترث كثيراً بكرة القدم، ولكن في الجولة الأولى قدم لنا المنتخب الهندي هويته الجديدة، فكان هو المفاجأة بلا جدال، فقد أجهز على المنتخب التايلاندي بأربعة أهداف مقابل هدف، ومن حسن حظنا أننا أصبحنا على معرفة بنوايا وقدرات منافسنا هذا المساء، حتى نتجهز له بشكل أفضل، وحتى نعد العدة، فالخصم لن يكون حملاً وديعاً، والمباراة لن تكون سهلة.

نحن منتخب الإمارات، نحن رجال «الأبيض»، ولدينا من الأسماء من يمتلك الخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الظروف، فمن الضروري أن نحترم جميع المنتخبات المشاركة، ولكن لا يجب أن نهاب أحداً، ولا نخشى المنافس في كل الظروف، ولابد أن نثق في قدراتنا ونؤمن بإمكانياتنا، ونتسلح بالروح القتالية وهي كفيلة بتلافي أي عثرات أو «هفوات» قد تصادفنا، وإذا لم يكن الظهور الأول للفريق في افتتاح البطولة مرْضياً بالشكل الكافي، ولكن لا زلنا نؤمن بهذه المجموعة من اللاعبين، وكلنا يقين أن لديهم الكثير الذي لم يقدموه بعد.

وستكون المسؤولية اليوم مضاعفة بالنسبة لجماهير الإمارات وهي اللاعب الأكثر أهمية وتأثيراً في كل منافسات البطولة، يجب أن تتواجد بكثافة وتهتف للفريق وترفع من معنويات اللاعبين، فكل مباراة يخوضها منتخبنا هي موعد مع الحماس والتحديات، ومباراة اليوم من أجل إثبات الذات، وانطلاقة في البطولة نمحو بها تلك الصورة الباهتة التي قدمناها أمام البحرين، فنحن نثق في جماهيرنا ونشجع منتخبنا ونؤمن بقدرته على المضي بعيداً بما يمتلك من رغبة وطموح، واليوم نحن لا نقلل من قيمة المنافس بل نحترم منتخب الهند، وفي الوقت نفسه نحن لا نخشى أحداً.

*نقلا عن الاتحاد الإماراتية