بطولة أفريقيا ونجاحنا في التحديات

من حق كل مصري أن يسعد ببلاده وهي دائما محط أنظار العالم وعلمها خفاق وانتصاراتها وتحدياتها مثار حديث الجميع ويبدو أن هذا العام هو عام الانتصارات لبلدنا الحبيبة فمع بدايته شهدنا افتتاح اكبر تجمع ديني في العاصمة الإدارية بافتتاح الرئيس السيسي لمسجد الفتاح العليم وكنيسة الميلاد وما يحمله هذا التحدي من تأكيد علي قوة مصر وعمق العلاقة التي تربط شعبها وتسامح الاديان والحب الذي يقهر المستحيل.

وبعدها بساعات كان الانتصار المصري الساحق في مجال الرياضة بحصد مصر لشرف تنظيم بطولة الامم الافريقية في يونيو القادم ثم فوز الفرعون المصري محمد صلاح بلقب احسن لاعب في القارة للعام الثاني علي التوالي.

والحدثان يظهران قوة مصر ومدي ما تحمله في قلوب القارة السمراء فاختيار مصر لم يأت من فراغ بل جاء باقتناع واكتساح ليؤكد مكانة مصر وتقدير القارة لها وللدور الكبير الذي تلعبه مع كل الاشقاء ورغم قوة المنافس جنوب افريقيا إلا أن الملف المصري استحق الفوز بجدارة فالكل يعلم أن البطولة ستنجح باقتدار وبالتالي لابد أن نبدأ العمل فوراً لكي تحقق البطولة ما نتمناه خاصة انها الاولي التي ستقام صيفاً وبالتالي ستضمن مشاركة كل نجوم القارة المحترفين بالدوريات الاوروبية القوية وكذلك مشاركة 24 منتخبا مما يعني رواجا كبيرا وبالتالي مطلوب خطة واضحة تشارك فيها كل الوزارات والخبراء من أجل ان تكون هذه البطولة ليس مجرد مباريات بل يجب ان يشاهد القادم جمال وروعة مصر وان تكون رواجا للسياحة الرياضية في أفريقيا وبالتالي لابد من نشر برامج سياحية في الـ 23 دولة المشاركة وباقي دول القارة بل والعالم سواء آثارنا وشواطئنا المتميزة وان يكون هناك تنسيق ما بين وزارة السياحة والرياضة والخارجية في هذا المجال ونأمل ايضا ان نستفيد من الفرعون محمد صلاح في الامر وايضا الدكتور زاهي حواس وغيرهم من الخبراء.

أيضا لابد من توفير كافة مقومات النجاح للبطولة وان نشجع السياحة الداخلية ايضا والتوعية لاظهار الوجه الجميل لبلدنا والحفاظ علي نظافتها وغيرها من السلوكيات وان يتم توعية جماهيرنا الجميلة لتظهر معدننا الحقيقي كما حدث في 2006 آخر البطولات التي نظمناها والتي اشاد بها الجميع وان يكون شعارنا ملاعب نظيفة وكامل العدد وتشجيعا مثاليا وان تعود الاسرة المصرية للملاعب وهي امور بسيطة ونحن قادرون علي تحقيقها ولا تحتاج لجهد.

ايضا حان الوقت لنكسب من تنظيمنا للبطولات مثل كل دول العالم واعتقد ان الاستثمار الرياضي مطلوب وهذه البطولة من الممكن أن تحقق مكاسب مالية بالجملة إذا نجحنا في التسويق الجيد لها وان تكون بداية للتسويق الرياضي الحقيقي وأن نعمل جميعا لتحقيق مكاسب رياضية وسياحية ونكشف العديد من المزارات بمحافظات مصر كلها المليئة بالاماكن السياحية خاصة أن البطولة تأتي في الصيف وبالتالي سيكون هناك فرصة اكبر لتحقيق ذلك.

ولابد ان نستفيد بشباب مصر الواعد في اللجان المنظمة ونظهر الصورة المشرقة لشبابنا المثقف والذي يجيد العديد من اللغات والذين تم اكتشافهم من خلال مؤتمرات الشباب التي اقيمت برعاية كريمة من الرئيس وهؤلاء سيكونوا خير سفراء مع الوفود المشاركة وأن نبتعد تماماً عن المجاملات في اختيار لجان البطولة والاستمرارية للأفضل فالبطولة مهمة قومية لا تتحمل أي مجازفة ووضع احد في المكان غير المناسب.

ونأمل أن يكون شعار البطولة معبراً عن روح الحب والسلام والأمان الذي تشهده مصر مع صورة مسجد الفتاح العليم وكنيسة القيامة المظهر الحضاري لمصر وغيرها من المشروعات الجميلة التي تقام علي أرض الخير أرض مصر المباركة.

أخيراً بطولة الأمم الافريقية ليست مجرد بطولة بل هي تحد لنا جميعا لمصر الجميلة في عهدها الجديد وفي نهضتها المستمرة والنمو السريع الذي يحدث وبالتالي فالعالم كله يجب ان يعلم ماذا يحدث في مصر وبالتالي الايام القادمة تحتاج لعمل متواصل وشهر البطولة لابد ان نعمل ليل نهار لنؤكد للقارة الجميلة أن أي بطولة في مصر يصعب مقارنتها بأحد ونحن قادرون بعون الله علي ذلك فالمصري دائماً يظهر معدنه وقت التحدي ونحن في تحد مع انفسنا وبالتوفيق لبلدنا ونأمل أن تكتمل المهمة بحصد اللقب قولوا يارب.

تتبقي نصيحة لوزير الشباب الدكتور اشرف صبحي راجع حساباتك في بعض مساعديك لأن احدهم للأسف يسيء لك بأفعاله وانفعالاته ولا يليق ان يكون في المنصب ويتحدث باسمك كثيراً ويهدد ويتوعد مديريات الشباب وهناك الكثير سأذكره قريبا وانتظر متابعة الامر والقرار المناسب وانتهي زمن الأوامر والمنظرة!!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية