خالد عبدالعزيز.. ومفيش غيره

قرأت خبراً غريباً ومدهشاً وهو أنه قد تم اختيار نجم مصر الأسبق اللاعب المعتزل محمد فضل مديرا عاما لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة .

محمد فضل شخصية محترمة ومؤدب ومهذب وحسن السمعة لكن اختياره لهذا المنصب المهم يحرقه وقد يكون أحد أسباب فشل البطولة لا قدر الله .

فهو كلاعب متميز..خلوق ومحترم لكن تنقصه الخبرة الإدارية التى تحتاج إلى شخص عمل فى المجال الإدارى أكثر من عشرين عاما يجيد الإنجليزية والفرنسية على الأقل بطلاقة فهى أول بطولة تضم منتخبات 24 دولة للمرة الأولى يتحدثون أربع لغات هى الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية ..فهناك4 دول أفريقية تتحدث البرتغالية هى أنجولا وموزمبيق وجزر القمر وغينيا بيساو .

الدولة كلها تتهيأ لتنظيم أعظم بطولة فى تاريخ بطولات كأس الأمم أفضل من بطولة 2006 التى أشاد بها الجميع .

محمد فضل عمره حوالى 37 أو 38 عاما وخبرته محدودة ولابد من شخصية قوية حازمة لها تاريخ عريق فى مجال الإدارة ولا يقل عمره عن خمسين عاما والأفضل أن يكون أكبر من ذلك فكيف نختار شاباً بلا خبرة إدارية ولو سئلت أختار من؟ فلن أتردد وأقول بالفم المليان أختار المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق .

لا أحد غيره .. فهو مدير كأس الأمم 2006 ومدير كأس العالم للشباب وكان عضوا بارزا فى مجلس إدارة نادى الصيد مع المهندس حسين صبور ويتحدث أكثر من لغة بطلاقة ويعرف كل صغيرة وكبيرة فى قارة أفريقيا وطباع الناس .

ولو تم اختياره أو اختيارغيره مديرا عاما للبطولة لابد أن يؤخذ رأيه فى رؤساء اللجان النوعية الذين يجب اختيارهم على الفرازة ولهم خبرات سابقة مشرفة ويتحدث كل منهم لغتين على الأقل بطلاقة .. كما يجب أن يتم من اليوم اختيار المرافقين للوفود من خريجى كليات الألسن وأقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية واللغة الصربية إن أمكن لأن هناك عدداً من المدربين من دول مختلفة .

ويجب أيضا اختيار شخصية محترمة لرئاسة اللجنة الإعلامية له علاقة بالدول الأفريقية والصحفيين والإعلاميين الأفارقة ومعه مجموعة من الشباب المتعلم المثقف أولاد وبنات يتمتعون بحسن المظهر .

أما إذا اعتذر المهندس خالد عبدالعزيز وأظنه لن يعتذر عن هذه المهمة القومية وأما لو اعتذر لأى سبب من الأسباب فأرشح مديرا للدورة الدكتور عبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق الذى نظم أعظم بطولة لدورة الألعاب الأفريقية عام 1991 والتى شارك فيها شباب 45 دولة أفريقية وكانت حديث الدنيا وحققت نجاحا لم يتكرر .

أرجوكم ضرورة الاهتمام ولا تحكموا عواطفكم وتختار المقربين منكم والأصدقاء ..فسمعة مصر أغلى من أى شيء .

مرة أخري ..أنا أحب وأحترم محمد فضل كإنسان محترم ولاعب سابق متميز لكن لا تذبحوه " لا تحرقوه " لا تدمروا البطولة .. ووقتها لن يرحمكم أحد !!



*نقلاً عن الجمهورية المصرية