افلت منتخبنا الوطني من فخ المنتخب الهندي وخرج فائزا في اللحظات الاخيرة (1+90) بهدف دون رد من منافسات المجموعة (أ) ضمن التصفيات النهائية لكأس آسيا التي تستضيفها الامارات من 5 يناير حتى الاول من فبراير2019، وقد انفردت الامارات بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط تليها تايلند بـ4 نقاط ثم منتخبنا الوطني بـ4 نقاط وقد حل ثالثًا، وخرج المنتخب الهندي من التصفيات الاولية رغم (الهليلة) التي اثيرت حولة بعد فوزه على المنتخب التايلندي، بالرجوع لمباراة منتخبنا مع الهند، فقد عانى منتخبنا كثيرا خصوصا في الشوط الثاني برغم سيطرته المطلقة على مجريات الشوط، الا ان تماسك دفاعات المنتخب الهندي بقياده المدافع جونجي (سيك) والذي يحمل رقم (5) حال دون تسجيل اي هدف، وبسبب الضغط المتواصل حصل الاحمر على الفرج عندما أعيق لاعب الاحمر داخل الصندوق ليحتسب الحكم ضربة جزاء تصدى لها المتألق جمال راشد مسجل هدف المباراة والتأهل، وللرجوع لوضع منتخبنا قبل اللقاء، فقد شفع التاريخ للأحمر البحريني، فعلى مدار 5 لقاءات سابقة جمعتهما تفوق منتخبنا 4 مرات مقابل تعادل واحد ولم يخسر اي مواجهة، وكان للمنتخب الهندي الافضلية قبل لقاء الاحمر، اذ يحتاج للتعادل حتى يضمن الصعود بينما كان على منتخبنا الفوز كي يتأهل كثاني المجموعة او كأفضل ثالث، وهذا الخيار صعّب مهمة الاحمر قليلا، ولكن بعزيمة الرجال ووقوف اعضاء الاتحاد برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بوخالد ورجالاته الذين يعملون في ظروف يعلم الله بها في ظل ميزانية متواضعة قياسا بباقي المنتخبات، فبجهوده يقود المنتخبات وينقل الجماهير من خلال تواصله مع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير طائرات لنقلهم لمؤازرة الاحمر، برغم ان بعض المباريات تقام وسط الاسبوع وهو يوم عمل بالنسبة للجماهير، لكن حب الوطن هو الذي يدفعهم للوجود خلف الاحمر، حب حقيقي للوطن وليس حبًا تمثيليًا وبكاء لغرض بنفس يعقوب، عموما الجماهير دئما وابدا تردد أحمرنا كلنا معاك، وكلمة لابد منها هنا، كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى وتحتاج لاهتمام اكبر من القائمين عليها.

انتهت مهمة وبدأت مهمة اخرى اصعب وهي كيف تعد الفريق للمرحلة المقبلة، فالقادم هي مباراة واحدة، إما أن تواصل وتبقى أو انك ترجع بخفي حنين للوطن مرة اخرى لتبدأ من جديد، وما أكثر بداياتنا مع رياضة كرة القدم اذ انه هي الوحيدة التي لم تحقق اي انجاز يذكر لا على المستوى الخليجي ولا القاري، هذا اذا استثنينا بطولة مركز ارتباط الشرق الاوسط عندما حقق المنتخب العسكري البطولة في سنة 1978 بمجموعة من افضل اللاعبين الذين مروا على الكرة البحرينية، وقتها كان اللاعب يقاتل من اجل الشعار ولا يهتم للمادة التي باتت الان هي الفيصل، وللذكرى نقول ان في تلك الفترة اكثر من لاعب قد حصل على عرض مغرٍ ولكن بسبب حبهم لأنديتهم رفضوا تلك العروض، واذكر منهم الاسطورة حمود سلطان افضل حارس مرمى مر على الكرة البحرينية والخليجية والعربية عندما رفض عرض احد الاندية الفرنسية للاحتراف، اصيل بوحسام.

همسة:

بمناسبة الحديث عن الجماهير ووجودهم مع الاحمر، البعض يتساءل كيف يتم اختيار الجماهير للذهاب للامارات وركوب الطائرة هل هناك تسجيل يفتح قبل اللقاء؟ «ام ان الاسماء تسجل لناس وناس؟ اي من تحت لي تحت»، فهناك من يقول انه عليك التسجيل بالرابط (لنك) لتدخل بياناتك، وبهذه الطريقة يتم التسجيل، ولكن الكثير لا يستطيعون التسجيل اما بسبب ان الرابط لا يفتح أواذا فتح يظهر أنه قد اكتمل العدد «هل كيف اكتمل العدد ما ندري!».

*نقلا عن الأيام البحرينية