أفريقيا الحلم والوزير والمساعدون

تنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية في يونيو القادم أمر طبيعي وجيد لمكانة مصر في القارة ودورها الكبير الذي لعبته علي مدار سنوات طويلة وفتح ايديها للأشقاء في كافة المجالات وبالتالي استحققنا عن جدارة هذا الاختيار الذي يأتي في توقيت هام وهو تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي والكل يعلم مدي حرص الرئيس منذ ان تولي المسئولية علي تعميق دور مصر والتعاون مع الأشقاء وزياراته المتكررة التي فتحت آفاقا جديدة ومحترمة من التعاون ومدي عمق العلاقات بجانب الدور المصري الواضح في افريقيا وهو ما يؤكده الأشقاء.

واختيار مصر لم يأت من فراغ بل كانت هناك تحركات جيدة ودعم حكومي وبالتالي جاء القرار بالاجماع تقريبا فالكل يضمن ان مصر هي الحلم في التنظيم الجيد وهو ما يفرض علي الجميع العمل الجاد ومثلما كانت بطولة 2006 لها بريقها فالمتوقع أن تكون هذه البطولة هي الأفضل علي مدار مشوار البطولات وتجعل تنظيم البطولات القادمة صعبا جدا وبالتالي كل الأمنيات للجنة المنظمة المحلية برئاسة المهندس هاني أبوريدة بالتوفيق وتقديم بطولة ناجحة وكذلك لمدير البطولة الشاب المثقف المميز محمد فضل وان يكون هناك جهد واضح وخاصة ان الكوادر المصرية كثيرة وكلها علي مستوي المسئولية ولدينا شباب مثقف علي أعلي المستوي للعمل في اللجان ولدينا دعم من القيادة السياسية ومن الحكومة بلا حدود وكلها أمور تساعد علي ان نقدم بطولة الأحلام وتضمن النجاح الذي سيفوق كل التوقعات ولتعيش افريقيا في مصر شهرا من أجمل حياتهم وبالتالي بدأ العمل ولابد أن يستمر بنفس القوة والحماس وفي نفس الوقت لابد أن يكون لدينا شعور بالمسئولية وان نعلم ان كل العيون مركزة علينا منذ الفوز بالتنظيم وبالتالي لابد أن نبعد عن الصراعات والتعصب وأن تمر مباريات الدوري بشكل هاديء وجميل ودون مشاكل وحساسية.

وفي نفس الوقت لابد أن نتقبل أي تعديلات في الملاعب المخصصة للبطولة بصدر رحب وان نعلم ان مصلحة بلدنا أهم من المصالح الخاصة وان نركز مع منتخبنا ليستعد بشكل جيد لننافس بل ونفوز ان شاء الله باللقب وهذا ليس بمستبعد فالبطولة علي ملاعبنا وأمام جماهيرنا الوفية التي بلا شك ستحقق الرقم القياسي للحضور وهذا ما نأمله ولابد أن نعمل ونحلم ببطولة يتحدث عنها العالم وليس افريقيا فقط.

وبعيدا عن البطولة الافريقية بلا شك سعد الوسط الرياضي مثل كل الأوساط بقرارات اختيار مساعدين للوزراء لمساعدتهم في مهامهم المتعددة ولصالح الانجاز وسرعة العمل وهو أمر أشاد به الجميع وخاصة بعد أن لمسنا التطور في العديد من الوزارات وهو جهد ملموس لصالح بلدنا ولكن للأسف الشديد في وزارة الشباب والرياضة الأمر يختلف ورغم كم الجهد الذي يبذله الوزير الدكتور أشرف صبحي والعمل المستمر وزياراته ومشروعاته التي يقدمها واتصالاته نجد ان بعض مساعديه ليسوا علي نفس المستوي.

ورغم انهم من الوزارة الا انهم يسيئون التعامل مع زملائهم وبعضهم يتكلم باسم الوزير ويصدرون قرارات خاطئة وينقلون أمورا غير سليمة بل ان أحدهم أصبح مثار حديث الجميع حتي انهم اطلقوا عليه مساعد الواتساب والفيس بوك ومتواجدون في كل اللجان دون عمل حقيقي باستثناء واحد أو اثنين ولا أعلم سر تواجد أكثر من خمسة مساعدين بل ان احداهن أيضا لم يصدر لها قرار وتتعامل بنفس المضمون والموضوع يحتاج إعادة نظر من الوزير وتحري الحقائق ومراجعة الأمر وخاصة ان هذا المنصب يمثل الوزير والمساعد الذي لا يعي ذلك لا مكان له لصالح العمل ونصيحة للمساعد الشهير بالواتساب احرص علي عملك وتفرغ له بدلا من أسلوب الوقيعة وخلافه وكلام كثير لا داعي له ونحن في انتظار ما سيفعله الوزير وللحديث بقية.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية