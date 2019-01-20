انطلقت منافسات كأس آسيا في الإمارات وعاد معها العبث القطري مجدداً من خلال تسخير احتكار حقوق البث التليفزيوني لخدمة أجندة سياسية هدفها النيل من استقرار وأمن الجيران، ويكفي شاهداً على تسييس الرياضة، ما يردده المعلقون ومذيعو الشبكة المحتكرة في مباريات البطولة الأسيوية عن علاقة قطر بجيرانها واستخدام عبارات هدفها ترويج مصطلح "الحصار" الذي تطلقه قطر على المقاطعة الخليجية.

جاءت العبارات التي اطلقها المعلق القطري يوسف سيف تأييداً لموقف حكومة بلاده، بمثابة استمرار للممارسات العبثية التي تمارسها شبكة "bein sport" ضد السعودية والإمارات، مستفيدة من احتكارها لحقوق البث وعدم وجود قنوات شريكة في الحقوق يستطيع معلقوها الرد على عبارات الإساءة وتصحيح المعلومات "السياسية" التي يوردها المعلق القطري.

من حق يوسف سيف أن يدافع عن موقف حكومة بلاده ظالمة أو مظلومة، ولكن بشرط أن تكون حقوق البث مشاعة بين القنوات التليفزيونية وبلغة التعليق المناسبة لمخاطبة شعوبها.. حقيقة لا يلام المعلق القطري ثقيل اللسان، فعندما تصله العبارات والمصطلحات من مخابرات بلاده فلابد أن يصبها في أذان المستمعين مجبراً، خاصة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبدو في حال عجز تام أمام مهمة الحد من تسييس المناسبات الرياضية، بل أحياناً يبارك هذا التسييس بصمته ، علماً أن بياناته وقوانينه الانضباطية لا تظهر إلا تجاه دول بعينها، مقابل غض الطرف عن الشغب الإيراني والعبث القطري !.

غالباً لن يتغير الحال وسيستخدم هؤلاء القوم احتكار حقوق البث في كل مرة لاستفزاز مشاهديها والنيل من رموز سياسية في السعودية والإمارات، من خلال تمرير عبارات التهكم والتحريض كما حدث اثناء بث مباريات كأس العالم الأخيرة في روسيا، خاصة أن الرد على هذه التصرفات لا يتجاوز حد إصدار بيان استنكار من لجنة رياضية في الرياض أو أبوظبي، دون إعطاء الأمر ما يستحقه من إجراءات قانونية تضع الاتحاد الآسيوي أو الدولي أمام مسؤولياته لمنع هذه التجاوزات وإلزام القناة المحتكرة بإصدار بيان اعتذار.

ويبقى حصر التقصير في قضية الإساءة الأخيرة على الاتحاد الآسيوي، استمرارا للترهل في التعامل مع تجاوزات هذه الشبكة "الرياضية – السياسية"، خاصة في غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وعدم قناعة المسؤول القانوني في وزارة الإعلام أو التجارة مثلاً، بوجود علاقة بين كرة القدم ومهام عمله، ما يعني أن التعامل مع الاتحاد الأسيوي، ومنظمة التجارة الدولية، والهيئة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، سيتم دون تنسيق، وهنا تبدأ الدوامة ويعجز القانوني عن تفسير القوانين!.



*نقلاً عن الرياضية السعودية