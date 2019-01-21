فضيحة بجلاجل أفريقية !!

ما حدث في لقاء الإسماعيلي والأفريقي التونسي مأساة تنظيمية. نحمد الله انها انتهت بصافرة الحكم وعدم استكمال اللقاء.. فمن أدرانا ماذا كان سيحدث لو أصر الحكم علي استكمالها ووقعت أحداث دامية بين اللاعبين. أو هبطت الجماهير أرض الملعب مثلا!؟!!

ما جري قد يمر مرور الكرام علي البعض وذلك من باب التعود علي مشاكل الملاعب عندنا. لكن وللأسف الشديد نحن الآن نمر بفترة حرجة محرجة في تاريخ الكرة المصرية وبالتحديد قبيل كأس الأمم والتحضير لاستضافة النسخة الأولي بزيادة أعداد المشاركين.

* أمامنا أحد أمرين لتحديد خلفيات ما حدث في استاد الإسماعيلية!! فلو كان الأمر طبيعيا والجماهير متحمسة لفريقها الذي بدا هزيلاً ضعيفاً. فعبرت عن استيائها بالتمرد الذي وصل بالحكم لعدم استكمال المباراة.. فأظن والله أعلم أن تلك الجماهير بذلك الوصف السابق يمكن ان تتسبب في مشاكل كثيرة بكأس الأمم لأن نفس الملعب.. بنفس الجماهير هي عنوان مباريات المجموعة التي ستقام بالإسماعيلية.

أما لو كان الجمهور رائعًا جيدًا.. وأندست مجموعة تريد التخريب وافساد عودة الجماهير إلي الملاعب من جديد.. فهذه كارثة أخري وأشد خرابًا لأنها تذكرنا وللأسف بما حدث في استاد بورسعيد من قبل لأن الأيادي الدامية تلعب بالدماء وتجيد التخريب والدمار!!

* باختصار شديد ما حدث في لقاء الإسماعيلي والأفريقي يلقي بظلاله علي كأس الأمم.. ومن المؤكد انه يلفت نظر الاتحاد الأفريقي للتنظيم القادم في كأس الأمم.. ولو كانت الإسماعيلية خارج نطاق استضافة المجموعات لتقبلنا أية عقوبة من الاتحاد الأفريقي. لكن حالة الرعب يجب الا نخفيها أو نداريها مما قد يحدث في مباريات كأس الأمم!

صحيح ان منتخبنا سيلعب في استاد القاهرة ومجموعة الإسماعيلية ستكون كلها من الفرق الشقيقة الأفريقية. ولكن من أدرانا بما يمكن أن يحدث اذا كانت نوايا الشر موجودة وأدواته ستتواجد داخل المدرجات لإفساد وتشويه وجه مصر التنظيمي؟!!

* دعونا نتحدث بصراحة والقلب مفتوح لأنني اشفق علي اللجنة المنظمة لكأس الأمم والأمن خلال البطولة.. فإذا كانت مباراة الإسماعيلي وجري فيها ما جري وتم الغاؤها.. فماذا سيحدث في كأس الأمم؟!! ولو تكرر ذلك في مباريات البطولة من شغب أو خروج عن الروح الرياضية.. ستكون المصيبة أكبر!!!

المؤكد أن هناك من يريد إفساد صورة مصر الجديدة.. ودعونا من "الطبطبة" أو شكوي الإسماعيلي للاتحاد الأفريقي. فكلها محاولات لتقليل العقوبة أو لاستبعاد فكرة ايقاف الفريق والغاء مبارياته في المجموعة فقط.

أبحثوا أولا عن الأيادي الخفية التي تلعب في ملعب الجمهور قبل ان تبدأ كأس الأمم.. وحتي لا تكون فضيحتنا بجلاجل أفريقية!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية