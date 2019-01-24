مبارزة مدربين ومعركة مهارات..!

مباراتان يخطفان الأنظار اليوم فى الدورى. الأولى الأهلى والمقاصة والثانية الزمالك وبيراميدز. وسيكون للنتيجتين تأثيرهما على سباق القمة. وعلى وجه الدقة ربما تكون النتيجة مؤثرة، فمازالت المسابقة ممتدة. ويعانى الأهلى من غيابات بسبب الإصابات، وأهمها فى قوته الهجومية، أزارو ومروان محسن وصلاح محسن، وجيرالدو، وأخيرا وليد سليمان.. بينما يعود للمقاصة نجمه وهدافه جون أنطوى ليشكل مع فوافى وخلفهما المتسلل شيمليس بيكلى خطا هجوميا خطيرا، بجانب الجناح الطائر عصام صبحى أحد نجوم مباراة المقاولون. وقد أصبح المقاصة منظما على المستويين الدفاعى والهجومى. ولم يعد هذا الفريق الذى يلعب بتلقائية هجومية ويسجل ثلاثة أهداف وتهتز شباكه بهدفين..

الأهلى يواجه المقاصة بقوة لا يملكها فريق آخر، وهى رصيده من البطولات، ولون فانلته، الذى يمنح من يرتديها ثقة، ويضعف ثقة المنافس فى نفسه. يتفقد الأهلى هذا الموسم جماعية الأداء التى كان عليها فى الموسم الماضى ويفتقد صانع ألعابه وافتقد هذا التناغم بين مجموعة الهجوم التى كانت تضم أزارو والسعيد ووليد سليمان وأجاى ومؤمن زكريا.. كما أن وليد سليمان أهم حلول الأهلى فى الوقت الراهن يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة الأخيرة.

مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون معركة مهارات. الزمالك صاحب أفضل العروض فى المسابقة، وتحسن الأداء الجماعى للفريق، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومى، بعد انضمام فرجانى ساسى لخط الوسط، وليكون أحد المهاجمين المساندين للهجوم. كذلك فاز الثنائى عمر السعيد ويوسف أوباما بثقة المدرب السويسرى جروس وسجلا هدفين من أجمل أهداف الدورى لما فيهما من استخدام للمهارة، ويفترض اشتراكهما فى لقاء اليوم. وتشكل مجموعة الهجوم فى الزمالك عنصرا مهما فى نتائج الفريق، إذ ينضم النقاز وعبدالله جمعة وفرجانى ساسى لخط الهجوم عمر السعيد وأوباما وكهربا عند امتلاك الفريق للكرة.. وتتقارب الآن خطوط الزمالك والمسافات بين اللاعبين.

هل يشارك كريستيان بينافينتى لاعب وسط منتخب بيرو وفريق رويال شارلروا البلجيكى مع بيراميدز اليوم؟ وإذا شارك كمهاجم فمن هو اللاعب الذى يزيحه بينافنيتى من خط المقدمة؟ ترى أيضا هل يشارك عمر خربين أحسن لاعب فى آسيا عام 2017؟ وإذا شارك فمكان من؟ وهل ارتفاع عدد الصفقات والنجوم لمصلحة الفريق أم يمكن أن يسبب ارتباكا فى إدارة النجوم وتوظيفهم أمام الجهاز الفنى؟

يملك بيراميدز بالفعل مجموعة مميزة من أصحاب المهارات والحلول الفردية، والفريق يخوض معظم مبارياته بتشكيل هجومى يضم كينو الساحر البرازيلى، سريع الحركة والتموية، وفى المقدمة جون خايرو سيفوينتى الشهير بلقب السفاح، لكنه لم يذبح أحدا حتى اليوم. وإيريك تراورى وعبدالله السعيد وقفشة، ومحمد فاروق. وفى الطرف الأيمن هناك أخطر ظهير فى مصر وهو رجب بكار، وفى الطرف الأيسر أحمد منصور.. وهذا الكم الكبير من اللاعبين الموهوبين، وراء إعلاء الفردية فى أداء بيراميدز. وسوف يحسم المواجهة مع الزمالك قدرة كل من الفريقين على توظيف تلك المهارات فى أداء جماعى منظم هجوميا ودفاعيا.

لقد نجح حسام حسن فى توظيف الثنائى عبدالله السعيد وقفشة. فالأول صانع ألعاب متقدم تحت رأس الحربة والثانى صانع ألعاب متأخر من وسط الملعب لكنه ايضا يتقدم بنزعته إلى حافة صندوق المنافس. وبقوة الهجوم يشكل بيراميدز أسلوبا دفاعيا وقائيا يتميز به.

مباراة الأهلى والمقاصة مبارزة فى التكتيك بين لاسارتى وطلعت يوسف، ومباراة بيراميدز والزمالك معركة مهارات فردية بين لاعبين، نجوم وبين نجوم!!

*نقلا عن الشروق المصرية