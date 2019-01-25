الإصابات.. بالعلم أولا!!

وجهات النظر كثيرة ومتعددة في كل شيء لأن اختلاف الآراء من سمات الحياة هكذا البشر فلا يمكن أن تتفق

البشرية حول كل شيء لأن الأساس هو الاختلاف الذي يولد الأفكار ويفتح باب الابتكار ويفجر الابداع.

وفي الرياضة لابد من الاختلاف لأن روح التنافس داخل الملعب أو خارجه هو الهدف الأساسي الذي يجب أن ينتهي بفائز أو خاسر ثم بمصافحة تعكس روح المغازلة الاخوية وما بين الفائز والخاسر يقف طابور طويل ممن يعملون لخدمة هذا النشاط الترفيهي التنافسي! ففريق واحد هو الذي يعتلي القمة ويحقق اللقب ويجب علي باقي المنافسين الشد علي يديه والتصفيق له بدافع الروح الرياضية التي تنبثق من الأخلاق الحميدة.

وفي أحيان كثيرة يسقط البطل ويتخلي عن صدارته التي عودنا عليها تماما مثلما غاب الأهلي أفضل أندية القارة عن فوزه بالألقاب الافريقية منذ فترة ثم تخليه عن صدارة الدوري المحلي بفارق كبير وهذا شيء وارد لكل فرق العالم لكن الأهم من ذلك الأسباب التي تقف وراء تراجع البطل.

هل هي في الفكر والتخطيط أم في الادارة والتنظيم؟! هل هي في الاختيار وتثبيت اللاعبين أم في رأس المدرب وفكره؟! هل هي خبطات وسقطات ادارية أم فنية حتي يتم تصحيح المسار والعودة إلي القمة؟!

* الملاحظ انها المرة الأولي التي تضرب فيه الاصابات الأهلي بشكل مفزع حتي ان جميع اللاعبين اصيبوا خلال هذا الموسم بشكل ملفت للنظر!!

الاصابات كلها في الساق سواء عضلات أمامية أو خلفية أو ركبة والأعمي أو الجاهل يعرف مباشرة ان الأسباب هنا محددة فإما انها أرض الملعب في التدريب.. وإما انه حمل تدريب مكثف وزائد للاعبين!

هكذا تقول علوم التدريب وتفسر اسباب الاصابات ونحن نقر ونعترف ان أرض ملعب تدريب الأهلي لا تصلح الآن وتحتاج لإعادة تقييم.. أي انها من أهم أسباب الاصابات ثم تأتي برامج تدريب واعداد الأجهزة الفنية التي تغيرت حتي الآن للمرة الثالثة.. ولكل مدرب طريقة وأسلوب واحمال بدنية.. لذلك شملت قائمة الاصابات 26 لاعبا فماذا يفعل أكبر اطباء واجهزة علاج اللاعبين لعلاج اصابات سرعان ان تنتهي ليبدأ اللاعب التدريب فيصاب من جديد؟!

القضية واضحة.. واتعجب من بعض مسئولي الأهلي الذين يتساءلون عن تفاقم الاصابات وكأنهم لا يرون.. ولا يتابعون سجلات اصابات اللاعبين وتطورها واسبابها!!

القضية خطيرة إذا اعتبرنا الأهلي ممثلنا في افريقيا مع الزمالك الآن فلماذا الزمالك أقل اصابات ولا يعاني من تلك المشكلة؟! ولنستبعد حكاية ارهاق المباريات.. لأن الأهلي والزمالك يسيران علي خط واحد بالتساوي محليا وافريقيا بل ان الزمالك يضم دوليين في المنتخب أكثر من الأهلي؟! إذا فالسر يكمن داخل ملعب وجهاز تدريب الفريق.

القضية ليست سهلة.. لأن الأهلي والزمالك جناحا المنتخب!! والاصابات علم يدرس وليست وجهات نظر فليبحثها الأهلي بالعلم.

*نقلا عن الجمهورية المصرية