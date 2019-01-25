إلى الأمام يا «الأبيض»

موعدنا اليوم مع لحظة فارقة جديدة في تاريخ كرة الإمارات، ومباراة مصيرية مهمة مع منتخب أستراليا «حامل اللقب»، ولا أتصور أن الظرف الحالي للمنتخب يحتمل النظر إلى الخلف مطلقاً، سواء كان ذلك لمراجعة أخطاء أو لتصحيح أوضاع، فالمهم والأهم الآن هو النظر للأمام واستدعاء كل ما لدينا من عزم وطاقات وهمم لنكون في أفضل حالاتنا بدنياً وفنياً ومعنوياً، لأن من دون ذلك سنسمح للمنافس «القوي» المدافع عن لقبه بأن يجد ثغرات وأخطاء ينفذ منها إلى مرمى المنتخب.

لا أعتقد أن اللاعبين ومدربهم بعيدون عن معايشة كل ردود الفعل التي تولدت عقب كل مباراة لعبها المنتخب ابتداء بالبحرين ومروراً بالهند وتايلاند في الدور الأول وانتهاء بقيرغيزستان في دور الـ16، ولعل وعودهم المتجددة للجمهور بتقديم الأفضل مستقبلاً أكبر دليل على ذلك، ولأنهم «يدرون»، ولأنهم سبق وأن قدموا لنا ذاك «الأفضل» في مناسبات كثيرة، فهم عملياً ليسوا بحاجة إلى نصح وإرشاد ولا حتى إلى لوم وعتاب، ولا نملك عملياً ونحن على أعتاب الدور قبل النهائي للبطولة سوى التحفيز والشحن المعنوي ليقوم كل لاعب بواجبه على النحو الأمثل، لتتكلل الجهود بالنجاح والتوفيق، على أمل أن يتم استيعاب كل ما شهدته المباريات الأربع الماضية من ملاحظات.

المنتخب الأسترالي ليس ذاك «البعبع» الذي تصورناه أو الذي قابلناه في الدورة الماضية للبطولة، فبشهادة المراقبين والمحللين هو متراجع كثيراً عما كان عليه وقتما تفوق علينا في المناسبات الثلاث التي جمعتنا معه سواء في تلك البطولة أو بتصفيات كأس العالم، ولذا إذا كنا أنفسنا كما يجب كروياً، واستفدنا من أفضلية الأرض والجمهور كما ينبغي، فمن المفروض أن تكون حظوظنا أكبر، لاسيما إذا اختار زاكيروني التشكيلة الفضلى ووضع الخطة المناسبة.

وبالمناسبة.. الفرق كبير جداً بين من ينتقد حال المنتخب «بالطنازة» بعبارات لاتليق، وبسخرية لا يحتملها أحد فيبدو كما لو كان ناقماً متربصاً، وبين من ينتقد بموضوعية و عقلانية ويحدد مواطن الضعف، بحيث يتم العلاج وتقديم الأفضل، ودعونا طالما توقفنا عند هذه الإشكالية التي تم بمقتضاها تقسيم المنتقدين إلى صنفين، نتفق فيما بيننا على أن الكل يتناول الموضوع من باب المحبة والحرص والغيرة على «الأبيض» وطموحه الآسيوي المشروع في تحقيق حلم اللقب، وفي هذه الجزئية لا يجوز أن يزايد أحد على آخر في حبه للمنتخب، لأن الاختلاف كان ومازال في وسيلة التعبير ليس إلا.

ومع دعواتنا القلبية بالتوفيق والفوز

*نقلا عن الخليج الإماراتية