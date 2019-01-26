اقتراحات تستحق الدراسة

مازلنا مع بطولة الأمم الأفريقية التي سننظمها بمشيئة الله في يونيو القادم وهي البطولة التي ستشهد اهتماما ضخما عكس كافة البطولات السابقة لاقامتها في الصيف مما يضمن مشاركة كل نجوم القارة المحترفين بأوروبا وكذلك لزيادة عدد الدول المشاركة إلي 24 فريقا وبالتالي نحتاج لعمل متواصل لضمان أكبر نجاح وتفوق.

وتتوالي الأفكار والاقتراحات لهذا الحدث الهام وخاصة مع بداية العمل وهناك مقترح أن تجري قرعة البطولة في الأقصر كما حدث من قبل في قرعة كأس العالم للشباب أو بأسوان علي نيلها المتميز ووسط اثارها ايضا وهو أمر جيد لأنه سيعطي انطباع جيدا للضيوف وهم يشاهدون آثار مصر التاريخية وفي نفس الوقت يرضي أهالينا بصعيد مصر الذين طالبوا بأن يستضيف صعيد مصر مجموعة من مجموعات البطولة والأمر يحتاج لدراسة جيدة من اللجنة المنظمة وإذا كان ذلك من الممكن فأتمني أن ينفذ وخاصة ان تجربة إجراء القرعة لكأس العالم للشباب بالأقصر كانت ناجحة جدا.

أيضا لماذا لا نستفيد من البطولة في الرواج الثقافي والسياحي عن طريق اعلان برامج مخفضة سياحية للضيوف وطرحها بالخارج وان تكون هناك ليال ثقافية بالأوبرا وغيرها تشمل الفلكلور المصري والأفريقي وأن نحرص أيضا علي استقبال عدد من نجوم افريقيا لاقامة حفلات بمصر لتشجيع السياحة.

يضاف لذلك إقامة مهرجانات شعبية في المدن المصرية بميادينها التاريخية وتنظيم رحلات للفرق المشاركة لمشاهدة الإنجازات المصرية الحديثة مثل انفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وخاصة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية الميلاد وكلاهما بلا شك تحفة صنعها المصريون ولنؤكد للجميع سماحة الأديان في مصر وأننا نعيش علي قلب رجل واحد وان هناك حرصا من القيادة السياسية علي الوصول بمصر لأفضل مكان.

ولماذا أيضا لا نفكر في عمل افتتاح شبابي ومهرجان مميز كما حدث في دورة الألعاب الأفريقية ومصر مليئة بالخبراء في المجال وإذا كان قد رحل البعض منهم وفي مقدمتهم الراحل حسن أمين فهناك حاليا خبراء ونظموا مهرجانات ضخمة يستعان بهم في الخارج وبالتالي فمن الأفضل أن نستعين بهم داخليا بدلا من بعض المطربين الذين لا يقدمون جديدا فالمفترض ان الافتتاح من تاريخ مصر وافريقيا وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة.

وأيضا لماذا لا نبدأ من الآن في اعداد المتطوعين ونستفيد من الشباب المتميز الذي تم اعداده في الدورات التي نظمتها رئاسة الجمهورية للشباب ومن كانوا في منتديات الشباب المحلية والعالمية وكلهم كفاءات وعلي درجة عالية من الثقافة واكتسبوا خبرات متميزة تؤهلهم لهذا العمل بل لابد أيضا ان نستعين بقياداتهم في المجال بدلا من أي أمور أخري.

ولماذا لا تكون هناك ندوات مستمرة ما بين الإعلاميين المصريين بكافة المجالات.. تليفزيون وإذاعة وصحافة ومواقع مع الصحفيين الأفارقة والأجانب بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات النشيطة بقيادة الصديق ضياء رشوان خلال البطولة وبحضور قيادات الرياضة في مصر وافريقيا وان تصدر نشرات بكل لغات الفرق المشاركة عن مصر سياحيا ورياضيا وأن نحرص علي تنظيم رحلات لهؤلاء لمشاهدة الصورة الجميلة لمصر وهي أكبر دعاية للسياحة خلال هذه الفترة.

ولماذا ولماذا كثير من الأفكار المطروحة وكلها تهدف إلي ابراز الصورة الحقيقية لمصر الحديثة التي تسير بخطوات ثابتة بقيادة الرئيس السيسي وخاصة ان البطولة تأتي ومصر والرئيس علي زعامة القارة وفي نفس الوقت نربط هذه النجاحات بمصر القديمة صاحبة التاريخ العريق وكلها افكار تستحق الدراسة وما يصلح ينفذ وكلنا في مركب واحد والهدف مصر فقط وعلي الحاقدين الخروج من المشهد. وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية