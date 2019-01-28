سلالة جديدة للنجوم

مصر مليئة بالمبدعين والمبدعات في كل المجالات.. في الطب والفضاء. في الفن والرياضة. حتي في التاريخ مصر من أعرق بقاع الأرض بما فيها وما لها من آثار ومواقف. وإذا كان محمد صلاح هو الحكاية التي تروي في كل وقت بعد أن ذاع صيته وغطت نجوميته وإبداعاته كل من سبقوه في الملاعب الأوروبية.. وبعد أن تقدم مئات الخطوات متفوقاً علي كل الكرويين المصريين الذين سبقوه أو عايشوه في الملاعب.. لكن تبقي رياضة الاسكواش وأبطال مصر حكاية أخري تستحق أن نرويها للقارئ وكأن الإعلام المصري يتعمد تغميته عن الانجازات العالمية التي نحققها في تلك الرياضة.

ولسوء الحظ أن الاسكواش ليس لعبة أولمبية حتي تزيد غلة المصريين من الميداليات الأولمبية. لذلك يسقط أبطالنا من ذاكرة الإعلام والقراء معاً وكأن الاسكواش لعبة درجة ثانية وليست للنجوم!!

وما يحققه أبطالنا من هيمنة عالمية وتصدر للتصنيف علي مستوي الرجال والسيدات واحتلال القمة التي دانت لعقود طويلة لنجوم الباكستان واستراليا وإنجلترا.. يستحق أن نرويه كحكايات تاريخية معاصرة لأبنائنا فتكون دافعاً لهم لمواصلة التألق والحفاظ علي ما وصلنا إليه عالمياً.

* وسبق أن تحدثت عن المفارقات الغريبة في مصر والتي لا يصدقها عقل في دنيا الاسكواش. لأن ما يحققه أبطالنا عالمياً قد يصدر للبعض أن رياضة الاسكواش منتشرة في كل مدينة وناد وشركة وشارع حتي توازي ما تحققه من ألقاب وتصنيف عالمي.. لكن العدد القليل للأندية التي تمارس اللعبة يؤكد أن الموهبة مزروعة داخل المصريين.. أو أن جيناتهم مختومة بدم الاسكواش. فالقمة مصرية. والتصدر مصري في جميع المسابقات والأعمار.. والصف الثاني يتبادل المراكز مع أهل القمة حتي أصبحت قوائم الأبطال والبطلات مغلقة علي المصريين!!

ما هذا الإبداع الفني والرقمي يا أبناء مصر. ولماذا هذا الإجحاف الذي أراه شبه مقصود للتغطية علي نجوم اللعبة وكأن أهل كرة القدم والشهرة يحاربون أهل الاسكواش لاغتيال نجوميتهم؟!!

أجمل ما في أسرة الاسكواش المصرية أنهم إخوة وأصدقاء.. ثم أحباء وأزواج وزوجات.. أشعر والله وكأنهم يريدون استنباط سلالة جديدة من الأبطال والنجوم للمستقبل. فالطفل الذي يولد لأب وأم من نجوم التصنيف الدولي.. سيعيش في الملعب ويتربي فوق منصة التتويج. ويعرف قيمة البطولة من صغره فتتحول أحلامه الطفولية من خلال نظرته لوالديه إلي أهداف يترجمها إلي ألقاب جديدة في المستقبل.

نعم.. نحن في مصر سلالة الفراعنة الذين أبهروا العالم في كل شيء ومازال التاريخ يحكي عنهم. ونحن الآن أسياد العالم في الاسكواش وسيروي التاريخ أن أحفادنا هم أفرع الإبداع الذين سيحملون نفس جينات جدودهم في تلك الرياضة التي يتحدث عنها العالم وعن نجومنا الذين نذبحهم في مصر إعلامياً بسبب كرة القدم!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية