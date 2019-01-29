أبو رفــاع..

عبدالله بن خالد آل خليفة شخصية قيادية رياضية رفيعة حكيمة وهادئة ومتزنة، أبو رفاع الرجل له سجل ذهبي كقيادي رياضي.

لم نشهد له يوما تقاطعا مع أي شأن رياضي، وأقصد المؤسسات الرياضية، بالعكس هو سبّاق في تنفيذ كل ما يصدر من هذه المؤسسات وهو محبوب من الجميع وبنى ناديا نموذجيا في ظروف صعبة، الجميل أنه من عائلة رياضية وجميعهم يحتلون بكفاءتهم مواقع قيادية رياضية وهو أمر مفرح.

لقد شكلت لعبة كرة القدم في النادي هاجسا في نفسه يكاد يكون هو الغالب على أي أمر وهو تصدر الموقف أي بالمعنى الصريح أن يكون النادي ضمن المربع الذهبي مهما كانت الظروف، وفعلا الرجل حافظ على هذه الرغبة وهو طموح مشروع رغم بعض الإخفاقات وهي سنة الرياضة وحالها ولا يمكن لأي كيان أن يحتفظ بالصدارة والوقوف على القمة بل الحياة عبارة عن محطات قد توفق فيها وقد تخونك الظروف.

رغم هذا الأمر وأبو رفاع يعمل بصمت وهدوء وهذه صفة القيادة الناجحة ومع الأسف لم نعطه حقه وحصته من المساحة الإعلامية.. في هذه الظروف الصعبة نحتاج للرجل النموذجي المتفاني في حب وطنه من خلال البناء والمحافظة على البنى التحتية للمؤسسة التي يديرها ويقودها وهو الأب الروحي لها، كذلك اهتمامه بكل الحلقات الرياضية رغم قلة المورد المالي لكن هو يسعى من أجل أن يعطي كل ذي حق حقه.. مع كل ما جاء أعلاه.

نود سماع صوتك ونريد فعاليات اجتماعية للنادي تجسد القيمة الحقيقة للمواهب التي هي ضمن حصة ناديكم، وهي تبدو حصة الأسد ولا غرابة من أسود الحنينية وليوثها ولبؤاتها كلها تتصدر المشهد الرياضي سواء في القيادة الرياضية او الألعاب.

احيانا يحتاج المرء المخلص في بناء وطنه الى تجديد الروح من خلال كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في قلوب المحبين من أجل الاستمرار بالعطاء.

*نقلا عن الأيام البحرينية