أموال.. نافذة الشتاء!

هل الاحتراف هو المال فقط؟ هل صفقات اللاعبين التى تبرمها الأندية المصرية طبيعية؟ وهل يعنى الاحتراف غياب الإبداع؟

تعاقدت الأندية فى نافذة الشتاء الحالية مع أكثر من 104 لاعبين، وكانت تلك الأندية نفسها تعاقدت مع أكثر من 300 لاعب فى فترة ما قبل الموسم.. ولا يمكن أن يحدث ذلك فى أى دولة تمارس اللعبة. لا يمكن التعاقد مع فريق صيفا والاستغناء عن فريق صيفا، وشراء نصف فريق شتاء، والاستغناء عن نصف فريق شتاء. ما هذا التهريج؟

تبدو صفقات بعض الأندية استعراضا، وإرضاء للجمهور، الذى يدخل فى سباق مع جمهور آخر حول شراء لاعبين واحتكارهم، وربما تبدو صفقات أخرى ضرورية بسبب نقص فى صفوف الفريق. إلا أن البيع والشراء يعكس فوضى مذهلة فى صناعة كرة القدم فى مصر. فأوجه الأنفاق يجب أن تمتد إلى جوهر الصناعة، من ملاعب ومدرجات، وتنظيم وتأمين دخول الجماهير للملاعب، وكاميرات تراقب، وكاميرات تصور المباريات، وتنقل صورة للمشاهد جديرة بالكرة المصرية وبتاريخها، وبموقعها، وبأهميتها كقوة ناعمة.. ألا يستحق هذا كله اهتمام الأندية ومن يدير اللعبة كصناعة؟ هل أنتم راضون عن مستوى الملاعب وهل شاهدتم مباريات كأس آسيا فى الإمارات وكيف تعد الملاعب مثيرة للبهجة بألوانها ونظافتها وجودة ملاعبها؟

كثيرون يرون أن الرياضة وكرة القدم تحديدا فقدت براءتها بسبب المال وأن أوجه الجمال فى كرة القدم الآن لا تقارن «بأيام زمان» وأن لاعبى اليوم مجرد آلات يتدربون بإتقان ويرفعون من لياقتهم البدنية ولكنهم يفتقدون للمهارات، ولا يستمتعون وهم يلعبون. والبعض مازال يتغنى بمباريات الستينيات وكرة ذاك الزمن البعيد.

فى الواقع مباريات الستينيات تدعو إلى التثاؤب ولا يمكن أن تراها جميلة بمعايير هذا الزمن. حيث سرعة الإيقاع فى مباريات القرن الحادى والعشرين وثقافة التحرك بالكرة وبدونها ورؤية الملعب من أوجه الجمال. والاحتراف هو الالتزام والدقة والإبداع. لكن لابد أن يرتبط بحب اللعبة فمن يحب ما يعمله يبدع فيه.

تشعر الآن أن معظم لاعبى الكرة يمارسون اللعبة من أجل المال، وأنهم يلعبون وهم غير سعداء. وقديما كانت ممارسة اللعبة كافية لإضافة مشاعر البهجة على اللاعبين، وكان البرازيليون مشهورون بأنهم يلعبون بفرحة وتلقائية، ويمرحون وهم يلعبون، ولذلك كانوا يتألقون.. بينما نرى العديد من اللاعبين فى ملاعبنا وهم يلعبون بغضب، وبضيق، وبصبر على البلاء الذى هو المباراة وينتظرون صفارة النهاية على أحر من الجمر..!

وهؤلاء اللاعبون الذين ينتقلون من ناد إلى ناد فى صفقات وبأرقام كبيرة عليهم ضغوط كبيرة بسبب تلك الانتقالات وأرقامها. وتزيد عليهم الضغوط بسبب الصراع على النقطة، خاصة أن نصف فرق المسابقة معرضة للدخول فى دائرة الهبوط إلى الدرجة الثانية.. لكن للأسف نحن جميعا شركاء فى أسوأ ترجمة للاحتراف على أنه مجرد أرقام وأموال وصفقات.

الاحتراف لا يعنى المال فقط. والفوز بمال كثير مقابل ممارسة كرة القدم لا يعنى غياب الإبداع. وسوف يظل من أسرار جذب ميسى للمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أنه وهو يخوض أصعب المباريات يبدو مثل طفل يلعب فى الحديقة وسعيد باللعب. وهو يتقاضى الملايين، لكنه يستمتع باللعبة. بينما لاعبنا غاضب غالبا وهو يلعب.. نفس اللعبة!

*نقلا عن الشروق المصرية