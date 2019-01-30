يا قصي اضبطهم واضبط اتحادك

لم يتعرض رئيس اتحاد لكرة القدم في السعودية على مدى تاريخه لإساءة كما تعرض لها قصي الفواز الرئيس الحالي من قبل رئيس نادي النصر سعود السويلم في تغريدات متتالية قبل البارحة.

السويلم ختم تغريداته بمطالبة قصي الفاشل على حد تعبيره بالاستقالة فورًا، وأنا هنا أتفق معه في ذلك، ولكن إن لم يتخذ موقفًا ويعاقب رئيس النصر حسب لائحة الانضباط.

نعم أن لم يبدأ بمعاقبة وضبط المسيئين له ولاتحاده وأن يسمح لرؤساء الأندية بالظهور بموقف أقوى من الاتحاد فهو لا يستحق هذا الكرسي ولا يليق به.

أعلم أن اتحاد قصي وقع في أخطاء فادحة، ولكن لا يعني ذلك القبول بالإساءة؛ فالفواز مطالب بضبط الوضع في اتجاهين: أولهما نحن المسيئون حتى لا يتجرأ غيرهم، والاتجاه الآخر نحو اتحاد بضبط أعماله وأفعاله وتصحيح أخطائه.

نعم رئيس النصر محق في كثير من ملاحظاته وفي كثير من الأخطاء التي ينوه لها، لكن هذا لا يعني القبول بتلك اللغة التي عبر بها في تغريداته الكثيرة والمسيئة. ومن حقه أن يكون منافحًا ومدافعًا عن حقوق ناديه إن رأى أنه تم سلبها، ولكن الدفاع لا يعني الإساءة للآخرين وتطبيل وتصفيق المتعصبين لك لا يعني أنك تسير في الاتجاه الصحيح.

السويلم حقيقة وهو كريم ابن أسرة كريمة أصبح يسيء لنفسه كثيرًا منذ دخوله المجال الرياضي؛ فمن تغريدة الروح إلى التهكم بنطق أحد رؤساء الأندية لحرف الراء مرورًا بكلمات السلق حتى ختمها بإساءاته الأخيرة لرئيس اتحاد القدم.

يعلم الله أنني لست ضد رئيس النصر ولست مع قصي الفواز، ولكنها كلمة حق وتنبيه من خطر محدق برياضتنا حين تصبح الأندية أقوى من اتحاد القدم المسؤول عن هذه اللعبة وعن منتخباتنا الوطنية؛ فمن لم يستطع أن يحمي نفسه من الإساءة داخليًّا؛ فكيف بنا أن نثق أنه سيدافع عن حقوقنا خارجيًّا.

فعلاً افعلها يا فواز إما استقل أو اضبط المسيئين واضبط اتحادك؛ فالمشهد الحالي لا يليق بكرة القدم السعودية ولا يليق برئيس لاتحاد اللعبة الأشهر والأكثر شعبية في بلادنا. وإن لم تفعل لا هذه ولا تلك فلتنتظر إساءات أكبر من أناس أقل أيضًا من رئيس النصر ووقتها ستندم على تركك لتلك الشركة المحترمة لوسط لا يعرف الاحترام إلا بالقوة وتطبيق اللوائح والأنظمة.

أخيرًا ليت الإساءات تتوقف في وسطنا الرياضي ويبقى مكانها الاحترام والمنافسة الشريفة والاختلاف والخلاف بشجاعة تغلفها أخلاق الفرسان.

*نقلا عن الرياضية السعودية