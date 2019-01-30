احتراف اليد

كتبت صحف الأمس أن عروضاً مغرية لاحتراف أبطالنا في كرة اليد وأن الأندية المصرية التابع لها الخمسة لاعبين سيبدأو دراسة الموضوع.. الموضوع مش عاوز دراسة.. إذا احترف اللاعبون الخمسة في أوروبا خلال العامين القادمين قبل تنظيم مصر لمونديال اليد القادم 2021 نكون قد أنجزنا خطوة هائلة نحو بطولة هذا المونديال الذي سيقام علي أرضنا أمام جمهورنا.. يجب أن لا تكون كلمة الأندية هي الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع الهام.. يجب أن تكون مصلحة البلد أهم من مصلحة الأندية واللاعبين.. بمعني أن لا تكون حفنة من دولارات عائقاً لصقل أحسن خمسة لاعبين عندنا خلال سنتين.. مصلحتنا أولاً قبل السماسرة وطمع الأندية ودلع اللاعبين.. يجب أن تكون هذه المفاوضات الخاصة بعقود الاحتراف تحت إشراف اتحاد اللعبة والوزارة أيضاً.



نعم.. ثم نعم.. فريقنا لكرة اليد لعب مباريات قوية رائعة ضد أقوي فرق في العالم الآن.. ولكن هذا لا يمنع من أننا كنا نهزم هذه الدول وكان ترتيبنا العالمي أعلي بكثير من الثامن.. وأننا نحتاج لزيادة في الاعداد والتدريب.. يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لكي ننير الطريق أمامنا.

وهذا لا يمنع من الاعتراف بأن عدداً من الدول خاصة الأوروبية تطورت وأصبحت عملاقة في لعبة لا يكسب فيها إلا العمالقة.



وإذا انتقلنا إلي اللعبة الشعبية الأولي.. حديث الجماهير.. يجب أن نهتم بالبطولة الأفريقية القادمة بعد سنوات طويلة كانت بعيدة عننا.. عن طريق إعداد المنتخب قبل البطولة.

ومن الناحية الإدارية.. هناك في منطقة الاستاد فيلا جميلة رائعة كلها بالزجاج فوق حمام السباحة.. الماء يجري من تحتها.. هذه الفيلا تم بناؤها من أول يوم لتكون مقراً لإدارة البطولات الدولية والقارية والعربية.. وكنا نستخدم هذه الفيلات طوال البطولات القديمة.. هل تم تنظيف وإزالة عنكبوت سنوات طويلة لتعود الفيلا إلي ماضيها الجميل من جديد.. الوقت ضيق.. لابد من تجهيزها لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية في يونيو القادم وبطولة اليد في 2021 وتحيا مصر.

*نقلا عن الجمهورية المصرية