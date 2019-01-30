خسرنا بأيدينا

بأسباب تخص المنتخب قبل أن تخص المنافس القطري خسر «الأبيض» مباراته في دور الأربعة بكأس آسيا، وودع حلم تحقيق اللقب القاري، ولم يتوقع أكثر المتشائمين أن تحدث الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة، لاسيما أن المنتخب لم يصادفها مطلقاً من قبل على صعيد البطولة، ولا يفسر تلك النتيجة شيء سوى أن المنتخب لم يكن في مستواه بالمرة، حيث كان شبحاً لحالته التي كان عليها أمام منتخب أستراليا في دور الثمانية، وتراجع كثيراً في مردوده، وتعددت أخطاء الدفاع والوسط مما سهل مهمة قطر في المباراة.

** وإذا كان هناك سبب جامع شامل تأتي من تحته جملة الأسباب التي صنعت هذه الصورة الشائهة «للأبيض» فهي أن الفريق ككل كان مرتبكاً، بفعل ضغوط المباراة ربما، أو بسبب عدم انسجام أفراده في تشكيلة لا تعدو أن تكون «خبيصة» ولا أقول «تأليفة» من تأليف المدرب زاكيروني، الذي لم يلعب مباراتين على التوالي بنفس العناصر، ولن أتوقف عند مردود كل لاعب لأن العلة جماعية أكثر منها فردية، ويؤخذ في الاعتبار أن أكثر ما يميز المنتخب في مرحلة المدرب الإيطالي وهو «إجادة الدفاع» فقده في تلك المباراة، وأنه عندما تأخر أمام منافسه، وهو موقف لم يصادفه من قبل، لم ينجح في العودة إلى المباراة، مما يؤكد أنه يعاني من قصور واضح في شخصيته الكروية.

** والآن بعد أن ودعنا الحلم الآسيوي، الأمر يقتضي وقفة صادقة مع «الأبيض»، يتم فيها مراجعة نتاج كل تلك المرحلة التي اتفقت فيها أصوات النقاد مع المحللين مع المشجعين على أن مستوى المنتخب لا يؤهله لتحقيق الحلم الآسيوي الكبير، ولا يجب بأي حال أن يتشبث أحد بالاستثناء الذي حدث أمام أستراليا ويبني عليه منطقه في الدفاع عن المنتخب، لأن القاعدة هي التي كانت حاضرة في كل ماهو رسمي وودي، وسماتها التي تكررت مراراً وتكراراً من دون أن يحفل بمحصلتها أحد أن المنتخب بلا هويّة، وضعيف هجومياً، وشحيح في إنتاج الفرص وتسجيل الأهداف، وقد كانت بطولة كأس الخليج الماضية في الكويت أكبر وأهم درس، لكن الدرس مر مرور الكرام، ولذا كان لا بد من درس جديد حتى نفيق.

** والمراجعة المطلوبة يجب أن تكون شاملة، لأن فيها أشياء تخص الثقافة التي تحكمنا في تقدير الأمور والحكم عليها، وهي بكل أسف أمور ومهام محسوبة على الإدارة، لأنها هي التي بيدها التغيير من عدمه.. ، وخالص العزاء لكل الحزينين على هذه النهاية المأساوية، وللجماهير التي زحفت وما قصرت لآخر لحظة.

*نقلا عن الخليج الإماراتية