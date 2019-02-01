حينما أنقذنا الدهشوري

يجب أن تهتم مصر كدولة هذه الأيام بل والأسابيع والشهور القادمة بالرياضة بالذات.. العالم سيوجه نظره نحونا بعد أن تقرر أن نستضيف بطولات عالمية وقارية للعبتين شعبيتين.. بطولة إفريقيا لكرة القدم ثم بطولة العالم لكرة اليد.. وإذا كانت كرة القدم أكثر شعبية إلا أن كرة اليد اكتسبت اهتماماً وشهرة في مصر أخيراً بعد كفاح فريقنا لكرة اليد مع وحوش العالم في هذه اللعبة!!!!

البطولتان القادمتان لهما أهمية كبري لمصر من ناحية الدعاية والسياحة والاستثمار والاقتصاد وكل شيء.. لذا يجب ألا تتحمل وزارة الرياضة وحدها عبء وحمل ما نحن قادمون عليه.. خصوصاً أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لاعب كرة اليد السابق.. رئيسان للوزراء كانا لاعبين محترفين الدكتور كمال الجنزوري "كرة قدم" ومدبولي "كرة يد".. وياريت بعض الوزارات تشارك لأول مرة في اللجان.. ويجب أن نلاحظ أن هؤلاء الذين أداروا بطولاتنا الدولية والقارية والعربية من زمان حتي ثورة 2011 إما ماتوا أو اعتزلوا اللعبة لعباً وإدارة.. يجب البحث عن كوادر جديدة يتم تدريبهم.. أن مصر في هذه الظروف تحتاج لتنظيم البطولات الرياضية بتفكير وأغراض وطموحات أبعد من الرياضة في محيطات السياحة والاستثمار وغيرهما.



وإذا كانت مونديال كرة اليد القادم ستصبح 32 دولة لأول مرة بعد أن كانت 24 دولة فقط.. فهذا يقتضي منا أن نستعد لهذه البطولة من الآن.. رغم أن البطولة بعد عامين.. لماذا؟؟.. أقول لكم:

عندما كانت البطولة 24 دولة يكون عدد مجموعات الدور التمهيدي ستة مجموعات.. ولكن إذا زادت الدول إلي 32 نكون في حاجة إلي تسع مجموعات.. يعني نريد تسع مدن مستعدة لاستضافة المجموعات.. في كل مدينة مجمع صالات مغلقة.. وهذا ما ينقصنا.. ولتهيئة المدن التسع نحتاج لوقت طويل.. في بطولة 1999 كان مقرراً أن تستضيف الإسكندرية مجموعة.. وكان حسن مصطفي رئيس الاتحاد قد طلب من الوزارة والمحافظة إنشاء صالة داخل نادي الاتحاد.. وكان هذا قبل البطولة بحوالي عامين أيضا.. وعندما تم تشكيل اللجان قبل البطولة بأسابيع فوجئنا بأن الصالة لم يتم إنشاؤها.. فقط تحدد المكان وتسويره بسور وكانت كارثة!!!!.. علم بذلك اللواء حرب الدهشوري مدير اتحاد الشرطة الرياضي في العباسية ففوجئنا به في المقر ليقول لنا إن صالة الشرطة ستكون جاهزة قبل البطولة بأسبوعين.. والشرطة ستستضيف مجموعة الإسكندرية استضافة كاملة.. أكتب هذا لأننا لن نجد اللواء الدهشوري في 2021!!!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية