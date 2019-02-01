.. كلهم في قفص الاتهام!!

إذا كنت قاضياً عادلاً.. فيجب أن تكون محايداً.. تقف علي مسافة واحدة من الجميع. لا تساند طرفاً ضد الآخر إلا إذا كان علي حق!!

ونحن جميعاً قضاة. حتي في الحياة العامة. أو في المنزل. فما بالك إذا كنت مسئولاً عن اللعبة الشعبية الأولي في مصر كرة القدم التي يشارك كل المصريين في إدارتها!؟!!

قضية الحياد الكروي ستظل مفتوحة ومطروحة للنقاش مدي الحياة مادامت المنافسة في الدوري موجودة ولأن الصراع الأزلي بين الأهلي والزمالك تحول إلي صراع ثلاثي بدخول بيراميدز الوافد الجديد الذي أراه نفحة كروية جاءت لتغيير شكل المنافسة القديمة الثابتة في قالبها الثنائي للأهلي والزمالك!!

للحق هناك حالة رعب في الناديين الكبيرين من وجود هذا الفريق الذي يملك كل الامكانات المادية والفنية والإدارية. بل وصل الأمر لتكون كلمة بيراميدز هي العليا التي تنطلق أولاً ثم تتوالي ردود الأفعال بعدها.

أتحدث عن قضية المؤجلات وهي ليست جديدة بالنسبة للزمالك والأهلي.. لأنها قديمة ومستديمة وتتكرر منذ ربع قرن وأكثر.. لكنها جديدة علي ناد جديد يحاول أن يشق طريق البطولة ويناطح الأكابر علي عكس كل أندية مصر القانعة الخانعة للأهلي والزمالك.

بيراميدز يهدد بعدم اللعب في الدوري إلا بعد أن يلعب الأهلي مؤجلاته!!

واتحاد الكرة صاحب القرار يقول ليس في الإمكان أفضل مما عليه الجدول الآن لأن الوقت ضيق وكأس الأمم تقترب والأهلي لعب عربياً وإفريقياً مباريات كثيرة فرضت علي الجبلاية تأجيل مبارياته المحلية.

والزمالك يمتطي صهوة جواده الجامح وينفرد بالقمة ويغرد ويقترب من اللقب. لكنه يترقب وينتظر ما سيحدث تحسباً لأي قرار يؤثر علي صدارته للبطولة!!

من المخطئ إذا؟!! هل هو نظام الدوري المحلي عندنا أم أنه الأهلي والزمالك لفوزهما محلياً بالدوري والكأس وبالتالي مشاركتهما الإفريقية والعربية وتشابك مواعيد المباريات ثم التأجيلات في النهاية تكون الحل الأوحد؟!!

وماذا يمكن لبيراميدز أن يفعل إلا التهديد بالانسحاب؟!!

* القضية أكبر من التهديد والوعيد والعويل علي نظام دوري غير مستقر. مواعيده علي المزاج!!

.. أظن أن لو أن اتحاد الكرة فرض علي كل الأندية قبل المشاركة العربية والإفريقية أن يلعب الفريق في بطولة خارجية واحدة.. سيعطي فرصة لتقليل الضغط علي سائر الفرق محلياً. وأظن أن اتحاد الكرة لو اشترط علي الأندية امكانية أن تلعب كل أربعة أيام لضمان تنفيذ جدول الدوري بحذافيره فسوف يلتزم الجميع.. وهذا ما يحدث في الدوريات الأوروبية المتقدمة بدون صريخ أو عويل من الأندية!!

نفسي والله أن يكون اتحاد الكرة أكثر سيطرة وقوة وهيمنة ولكن باللوائح المسبقة والاتفاق الواضح.. والفريق الذي لا يعجبه النظام فليخرج من العباءة الإفريقية والعربية وكفانا تهريجاً لأنهم جميعاً في قفص الاتهام!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية