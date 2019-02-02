حذرنا من قبل بأن اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) تمنع أعضاء اتحاد الكرة فى جميع الدول بالعمل على شاشات التلفزة أو البرامج الرياضية المذاعة، وهى لائحة صريحة للغاية، ومع ذلك لم تنفذ عندنا منذ سنوات، فهل يعقل بأن أكثر من 5 أعضاء داخل الجبلاية يعملون حاليا بالفضائيات لساعات طويلة تاركين أعمال اتحاد الكرة وراء ظهورهم، والأغرب أنهم يدلون بآرائهم الخاصة التى تخدمهم، وتخدم مصالحهم فى تلك الفضائيات.

ولهذا حدث الخلاف الأخير بين أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، والمستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز الذى طالب بمبدأ تكافؤ الفرص، وأنه لن يستكمل مبارياته قبل أن يلعب الأهلى مؤجلاته، وهو الأمر الذى تضامن معه الزمالك بعدها يرد شوبير فى برنامجه قائلا »البعض يتحدثون عن مباريات الدورى من مكاتب مكيفة ويفتقدون أزمات التأجيل« هذا التصريح لم يعجب رئيس بيراميدز الذى تساءل ووجه رسالة إلى شوبير بقوله هل تصريحك بصفتك نائب رئيس الاتحاد؟ أم بصفتك مذيعا رياضيا؟ أم بصفتك لاعبا سابقا بالأهلى ووالد لاعب حاليا بالأهلي؟ حتى يعلم بيراميدز كيف يرد من تحت التكييف؟

ولهذا أرى بأن عمل أعضاء اتحاد الكرة، بالمجال التليفزيونى لن يفيد على الاطلاق الجبلاية فالاغلبية يخرج ببرامج تخدم مصالحه فقط دون النظر إلى المصلحة العامة وخدمة الرياضة وهو ما جعل المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، يحذر أعضاء مجلسه من الإدلاء بأية تصريحات بعضها من شأنه التسبب فى تصاعد الأزمة، خاصة أن بيراميدز تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقى لكرة لقدم (الكاف) للمطالبة بالتدخل لإنقاذ البطولات المحلية.

هذا هو الحال الذى وصلنا إليه بعدما تفرغ اتحاد »الفضائيات« للعمل التليفزيونى وتناسوا أن اختيارهم أعضاء بالجبلاية كان هدفه حل جميع المشكلات التى تواجه اللعبة، وهى مشكلات كثيرة لا حصر لها.



*نقلاً عن الأهرام المصرية