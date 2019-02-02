تميمة البطولة الأفريقية

هل اتفقت اللجنة العليا التي ستدير بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بعد شهور قليلة.. هل اتفقت اللجنة مع شركة فنون جميلة لرسم تميمة البطولة؟

كانت هناك شركة نتفق معها باستمرار فهي تجمع بين الفن والرياضة وكانت الشركة تطلب باستمرار الاتفاق معها في وقت مبكر للموافقة علي الرسم ثم طباعته وتسويقه في مصر وكل البلاد التي لها فرق في البطولة وكلما زادت فترة التسويق قبل البطولة زاد إيراد بيع التميمة.

كنا زمان نقترح لأعضاء اللجنة فكرة بعض الرسومات تأخذ بها الشركة أو لا تأخذ كما تريد.

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وسأروي لكم قصة كانت مشهورة زمان.

كانت بطولة العالم تحت 18 سنة وكانت لها أهمية قصوي عالميا ومحليا لدرجة ان رئيس الجمهورية الأسبق مبارك حضر الافتتاح وأول مباراة ثم المباراة الأخيرة أيضا لتسليم الكأس وجاء هافيلانج رئيس الفيفا وبلاتر السكرتير العام وكانت المدرجات مليئة علي الآخر باستمرار.

رسم التميمة كان توت عنخ آمون الملك الفرعوني الذي مات عن عمر 18 سنة وهو يشوط الكرة.. انبهرنا بالفكرة الرائعة مع روعة الرسم.. تم تسويق هذا الرسم الملون وضرب رقما قياسيا في الايراد.. طلب منا رئيس شركة الفن نسبة من الأرباح.. رفضنا طبعا.. لأن الأجر ثابت منذ سنوات وهو خمسة آلاف جنيه للرسم والطباعة نتولاها في مطابع الجمهورية.. أرسل رئيس الشركة شكوي للفيفا وطلب من الفيفا ألا ترسل حصتنا في البطولة وهي عادة بالدولار إلي أن يتم البت في القضية التي رفعها ضد اللجنة وتم حفظ حصتنا الدولارية لحين البت في قضية وهمية فلم ترفع الشركة اي قضية لأن الحكم معروف.. وأوضحنا الموضوع لرجال الفيفا في القاهرة وأخذنا وعدا بارسال الحصة ولم تصل حتي اليوم.. كتبت القصة ورفعت الشركة قضية ضدي لأنني وصفت الشركة بالكذب والنصب وأرسلت الشركة إلي نقابة الصحفيين شكوي ضدي.. حكمت المحكمة بالبراءة وحفظت النقابة الشكوي.. كان سكرتير النقابة إبراهيم البعثي.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية