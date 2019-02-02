في 19 نوفمبر 1984 عرض لأول مرة بسينما أوبرا فيلم "جبروت امرأة" قصة نبيل راغب ــ اخراج محمد جلال ــ بطولة نجمة الجماهير نادية الجندي وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح وصلاح السعدني ونادية عزت ومحمود مسعود وكلهم أهلاوية.

وفي 31 يناير 2019 عرض فيلم "جبروت الأهلي" بطولة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي وعُرض علي شاشة إم بي سي مصر في برنامج "اللعيب" مع مهيب عبدالهادي.

نادية الجندي في فيلمها "جبروت امرأة" لم تكن مفترية.. أما الأخ عبدالحفيظ فيتكلم بكل ثقة ويقول "الأهلي جبروت.. أيوه الأهلي جبروت ومحدش يقدر يقرب منه".

جبروت يعني الفيوم.. الجبروت لله وحده والأهلي أمام القانون واللوائح مثله مثل نادي الفيوم الذي جئت منه.. ونادي سنورس ومركز شباب ابشواي كلها تتبعك في الفيوم.

يا عبدالحفيظ أنت إنسان طيب وعلي نياتك لكنك تقول عام 2019 كلاماً لا يصدر من عاقل أو مجنون.. الأهلي ليس علي رأسه ريشة يا سيد.. ونصيحة لأخي محمود الخطيب ان يمنعك عليك انت وافعالك من الكلام في الإعلام طالما لا تجيدون فن الكلام.. لأن ما قلته يا عبدالحفيظ استفزاز مقرف.

ثم استطرد الأخ سيد عبدالحفيظ يقول جملة أكثر استفزازا ويكررها 4 مرات في البرنامج "البطولة جاية السنة دي للأهلي.. البطولة جاية السنة دي.. البطولة جاية السنة دي".

هل سمعت يا هاني أبوريدة هذا الكلام هل سمعته يا أحمد شوبير.. هل سمعته يا عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام. هل سمعتموه يا أنصار اتحاد الكرة.

عبدالحفيظ يقول "بطولة الدوري جاية للأهلي السنة دي.. جاية السنة دي.. جاية للأهلي السنة دي".. أيها الغافلون استيقظوا وردوا علي هذا الكلام.

معني كلامه أن الأهلي ليفوز بالدوري سواء باللعب أو بالتحكيم أو بالمجاملات.. أو بالغش.. أو بالقوة وبالعافية.

يا اخوانا لابد من الرد علي هذا الكلام قبل أن تقع الفاس في الراس.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية