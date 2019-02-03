أمجادنا في أفريقيا

صرف النظر عن تكملة الدوري العام أو ايقافه.. وان كان من رأيي تكملته.. إلا أن الأهم هو الاستعداد الجيد لبطولة افريقيا 2019.. يجب افساح وقت لمدرب المنتخب لكي يستعد علي أعلي مستوي وأعلي درجة.. لأن البطولة في مصر أمام جمهورها.. وتعودنا علي الفوز هنا.

أقيمت خمس بطولات افريقية علي ملاعبنا.. فزنا بأربعة وفشلنا في البطولة الرابعة لأسباب كثيرة.

أول بطولة أمم افريقية اقيمت في مصر كانت في 1959 وهي البطولة رقم اثنين إلا الأولي.. وكان المفروض إقامتها في مصر ولكن عبدالعزيز عبدالله سالم رئيس الاتحاد الافريقي قرر اقامة أول بطولة في السودان تحية من مصر للشقيقة السودان لموقف رئيس الاتحاد السوداني في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي قرر الانسحاب من الاتحاد الدولي تضامناً مع مصر حينما ظهر في جو جلسة الجمعية العمومية ان الاتحاد الدولي سيرفض طلب مصر فقام عبدالعزيز عبدالله سالم من مقعده وأعلن انسحاب مصر من الاتحاد فقام عبدالحليم محمد رئيس اتحاد السودان ليعلن تضامنه مع مصر فهرول سكرتير عام الاتحاد ليلحق بالرئيسين ويعيدهما إلي كرسيهما واعدا موافقة الاتحاد الدولي وقد كان.. وكانت المفاجأة أن عبدالحليم محمد حضر إلي القاهرة وهمس في اذن سالم بأن السودان غير مستعد لإقامة البطولة علي أرضه لعدة أسباب.. فقرر سالم أن تقوم مصر بكل التزامات البطولة مادياً وإقامة وحكام وكل شيء.. فزنا بالبطولة وكان الديبة هداف البطولة "خمسة أهداف".

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أقمنا البطولة الثانية في القاهرة علي ملعب الأهلي 1969 وفزنا رغم ان السودان كانت قد أصبحت من أقوي فرق القارة.. لها حارس مرمي اسمه "سبت دودو" مثل الحائط الذي يسد المرمي سداً وقبضة يده أقوي وأكبر من أي شوطة وفي الهجوم "صديق" شوطاته لا تصد ولا ترد مثل حسن الشاذلي زمان.. وفي المباراة الأخيرة بين مصر والسودان تعادل الفريقان واقيم أكثر من وقت اضافي وفي آخر شوط ثان أرسل الجوهري كرة عرضية عالية قابلها عصام بهيج بضربة مزدوجة خلفية لم ير سبت دودو الكرة لتكون هدف الفوز.

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البطولة الثالثة 1974 علي استاد القاهرة.. كانت اسوأ بطولة لنا.. خرجنا في الدور قبل النهائي وهزمتنا زائير "3-2" وفزنا بالمركز الثالث وهي أول وآخر هزيمة علي ملعبنا.. المباراة لها قصة.

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بدأ مستوي الكرة يتأثر لموجة الأهلي والزمالك أهم من المنتخب.. واحترف اللاعبون التمثيل بالسينما والتليفزيون.. في بطولة افريقيا الرابعة 1986 تعادلنا بالعافية مع الكاميرون وفي آخر ضربة ترجيحية فزنا بهدف أشرف قاسم.

2006.. تولي حسن شحاتة تدريب الفريق القومي وفزنا علي أرضنا.. وكانت آخر مباراة في آخر بطولة علي أرضنا ثم فزنا 2008 و2010.. فهل نعيد هذه الأمجاد.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية