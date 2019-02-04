الانفتاح الرياضي الدولي

في الستينيات.. معظم صفحات الجرائد الصباحية والمسائية وملاحق ومجلات فضلاً عن الإذاعة والتليفزيون.. كان منتجو الفن أفلاماً ومسلسلات يشركون لاعبي الكرة في بعض اللقطات.. بل بعضهم أخذ البطولة في أكثر من فيلم ومسلسل مثل صالح سليم وطاهر الشيخ وعادل هيكل.. جمال عبدالحميد اشترك في مسرحية وفيلم بطولة فريد شوقي حتي وصلنا إلي 1967 وتوقفت الكرة وصفحات الرياضة فلا صوت يعلو علي صوت المعركة وتحرير أرضنا بعد النكسة.

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وتمر الأيام يتولي السادات رئاسة الجمهورية ويقرر عودة الرياضة.. وفي أول أسبوع.. مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة.. فيقرر السادات وقف النشاط الكروي مرة أخري.. بعد مهزلة هذه المباراة.

ثم تقرر عودة الكرة بدون جمهور بسبب كارثة المباراة الشهيرة.. ولازلنا في هذه المحطة.. جمهور قليل حسب الظروف وأهمية المباراة.. وأعتقد أننا أصبحنا في جو رائع من كل الوجوه.. بل خير من الماضي القريب والبعيد.. البداية تنطلق مرة أخري.

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البداية هي استضافة بطولتين.. الأولي قارية لها أهميتها.. وأخري عالمية مونديال.. واللعبتان لهما شعبية كبري.. من هنا تأتي أهمية استعدادنا للبطولتين.. واستبشر خيراً بمتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بنفسه الاستعدادات الأولية.. فتقرر تطوير استاد القاهرة تطويراً شاملاً من المقصورة وقاعة الانتظار الملحقة بالمقصورة من أجل إراحة كبار المتفرجين بين الشوطين.. إلي المدرجات بمختلف درجاتها حتي دورات المياه.. وياريت نبدأ نفكر في قرية أولمبية واستاد الربع مليون متفرج وغيرهما.. للانفتاح الرياضي الدولي الكامل.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية