محمد صلاح جديد في المقاولون

يتميز نادي المقاولون العرب بأنه أول ناد مصري يفوز بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكئوس عامي 1982 و1983 وكاد يحتفظ بالكأس مدي الحياة لو فاز بها للمرة الثالثة عام 1984 لولا المؤامرة الخسيسة التي تعرض لها في الدور نصف النهائي واخرجوه من الكأس بعد التعادل مرتين صفر/صفر و1/1 واعتبروا أن مباراة 1/1 هي مباراة منافسه الذي فاز بالكأس.

ويتميز المقاولون العرب بأنه هو الذي قدم للدنيا كلها النجم محمد صلاح "موصلاح" نجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني علي التوالي وأحسن لاعب أفريقي مرتين متتاليتين 2017 و2018 ومرشح للكرة الذهبية.

وقدم ايضا زميله محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي وكلاهما من العناصر الأساسية لمنتخب مصر وشاركا في صعوده لكأس العالم 2018 في روسيا ونهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون 2018 أيضا.

نادي المقاولون العرب الذي أنشأه المرحوم المهندس حسين عثمان شقيق المرحوم المهندس عثمان أحمد عثمان وحقق العديد من المفاجآت وتولي رئاسته العديد من الشخصيات المحترمة بينهم عدد من الوزراء أذكر منهم المرحوم المهندس صلاح حسب الله والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم عثمان ويتولي رئاسته حالياً المهندس محسن صلاح الذي تعهد بأنه يعيد نادي المقاولون العرب إلي عصره الذهبي واسمه الكبير في قارة أفريقيا.

عهد المهندس محسن صلاح إلي الرجل الكفء المهندس محمد عادل الإشراف علي فريق الكرة وتحديد احتياجاته في فترة الميركاتو الشتوي حتي يتألق ويبدع الفريق وعقد اجتماعاً مع رئيس قطاع الناشئين الكابتن رفعت رجب الشهير بـ "ريعو" وهو واحد من أعظم رؤساء قطاعات الناشئين في مصر والذي قدم للفريق الأول مجموعة من الناشئين من مواليد 1997 وما بعدها ويتوقع مسئولو المقاولون أن يكون من بينهم محمد صلاح جديد ومنهم حسب ما أتذكر الجوهري ومصطفي ياسر وعبدالوهاب.

إلي جانب من تعاقد معهم النادي هذا الشتاء في اجتماع ضم أبناء المقاولون الأوفياء المخلصين برئاسة المهندس محمد عادل الذي أخذ علي عاتقه مسئولية عودة المقاولون لإمجاده السابقة وضرورة العودة للمشاركة في بطولة أفريقيا.

عقد الاجتماع برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون وحضور المهندس محمد عادل نائب رئيس الشركة والنادي والمشرف علي فريق الكرة وعماد النحاس المدير الفني إلي جانب أبناء النادي الذين شاركوا في صنع تاريخه علاء نبيل وسعيد الشيشيني وجمال سالم.. وغيرهم وضم النادي في فترة الانتقالات الشتوية مجموعة متميزة من اللاعبين الموهوبين أذكر منهم أمير عابد من سموحة وفادي نجاح من إنبي وسيف الجزيري من الملعب التونسي وفاروكة من أهلي بنغازي الليبي وزيزو من الإنتاج الحربي إلي جانب عبدالله إبراهيم لاعب عثماثون طنطا الذي اخرج وقدم لمصر النجم محمد صلاح.

أنا شخصياً متفائل بمستقبل نادي المقاولون العرب لتعود أمجاده في الدوري المحلي والمشاركة في كأس أفريقيا.. وأن يقدم للمنتخب أكثر من محمد صلاح وأكثر من محمد النني.

*نقلا عن الجمهورية المصرية