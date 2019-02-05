خماسية الأهلي وثمانية مازيمبي

الدنيا جري فيها إيه؟ إيه اللي بيحصل في الرياضة؟!

بنات الأهلي يخسرن 3/صفر في نهائي كأس الأندية العربية للكرة الطائرة هنا في مصر علي ملعب الأهلي وبالتالي يخسر الكأس التي حصل عليها بنات الأهلي 12 عاما متتالية.. إيه اللي جري يا عالم؟

في المقابل فضيحة مدوية في عالم كرة القدم الأفريقية.. النادي الأفريقي التونسي الذي هزم النادي الاسماعيلي بالإسماعيلية في كأس الأندية الأفريقية الابطال ينهزم بثمانية أهداف أمام مازيمبي بطل الكونغو؟

أي والله الصفاقسي انهزم ثمانية مقابل صفر!!

جري إيه.. فيه ايه.. فضيحة ورقم قياسي أفريقي!

الزمالك بجلالة قدره يخسر برباعية في نيروبي أمام فريق جورماهيا بطل كينيا أحد أضعف فرق دوري المجموعات بكأس الكونفدرالية.. أمام مشروع حارس مرمي شوربة مدرب كفتجي لا يعجبني حتي حقق الزمالك الدوري.. مدرب محظوظ ليس علي كفاءة وقد تعرض لهجوم ضار من رئيس نادي الزمالك نتيجة اخطائه المتتالية وعدم الاستفادة بالكفاءات الموجودة في نادي الزمالك يتجاهلهم عن عمد وكأنه يريد أن يغيظ جماهير الزمالك ومجلس الإدارة.

من يملك مصطفي فتحي وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمود عبدالعزيز وحميد أحداد وخالد بوطيب وغيرهم من اللاعبين الموهوبين المتميزين ولا يشركهم في المباريات مدرب عنيد ولا يجب أن يترك له الحبل علي الغارب.

الشيء الجميل في هذا الاسبوع الغريب هو الفوز الكبير للنادي الأهلي علي سيمبا بطل تنزانيا هزمه 5/صفر في كأس الأندية الابطال مقدما أجمل شوط للأهلي في العشر سنوات الاخيرة.

الغريب أن الأهلي سجل الأهداف كلها في الشوط الاول.. نعم خمسة أهداف في شوط ولا شيء في الشوط الثاني.. ما هذا اللغز؟ ايه الحكاية؟1

يجب تحليل النتائج والأحداث الرياضية الأخيرة في كل اللعبات خاصة كرة القدم لأننا مقبلون علي عمل تاريخي في يونيو وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية