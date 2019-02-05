مشكلة رياضتنا تتمثل في أن معظم الإداريين يتعاملون مع الاتحادات أو الأندية، وكأنها مملكتهم الخاصة، يفعلون فيها ما يشاؤون من قرارات وخطط مبنية على مبدأ الأصدقاء أولاً وقبل كل شيء .. ويضربهم الوهم بأن ما يفعلونه صحيح والانتقادات التي ضدهم مجرد مؤامرة تحاك من أجل الإطاحة بهم من مقاعدهم.

«متلازمة الكراسي» .. هي قضية تضرب العمل الرياضي، لأنه خلف كل عمل فاشل نجد هناك من يتشبث بكرسيه، بالرغم من أنه عمل عام ومن المفترض أنك إذا لم تنجح فيه، فيجب أن تتنازل عن مقعدك وتمنحه لشخص آخر، لأن الاتحاد أو النادي ليس منزلك ولا يمكن أن يتم التعامل معه وكأنه «ورثة».

المعادلة بسيطة للغاية ولا تحتاج كل هذا التعقيد .. لأنه لم يتم إجبار أحد على العمل في القطاع الرياضي، وطالما الشخص فشل هو وإدارته وخططه فعليه الانسحاب والاعتذار وإفساح المجال لمن هُو أكفأ منهم، وليس في الأمر حرج، لأنه عمل عملاً والمصلحة العامة هي الأهم.

وبالعودة إلى اتحاد الكرة .. إذا ما أراد المجلس مصلحة منتخباتنا، يجب عليه ألا يتعاقد مع مدرب حالياً، المصلحة تتطلب أولاً استقالات جماعية، ومن بعدها إعادة هيكلة كاملة لاتحاد الكرة مروراً بالأندية، وهذا لا يعني أننا سنتأهل إلى مونديال 2022 وسنصل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ماذا لو اجتمعت هيئة الرياضة .. وكونت فريقاً من خبراء العالم لكل رياضة في الإمارات من أجل تقديم صورة كاملة حول كيفية النهوض بكل لعبة!



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية