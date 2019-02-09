رحلتا الصباح والمساء

لجهد الذي يبذله وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي خلال هذه المرحلة امر غاية الاهمية وذلك قبل التأكيد علي استعداد مصر لتنظيم بطولة كأس الامم الافريقية للكرة المقبلة وهو التحدي الذي القي علي عاتق القيادة السياسية من اجل انجاح هذه البطولة.. في نفس الوقت الذي يضرب البعض بقصد افشال هذه البطولة قبل انطلاقها وهم قلة معروفون ومعروف اتجاههم المدبر من بعض العقول الشرسة التي لاترضي النجاح للدولة المصرية ومع ذلك الامور الايجابية كثيرة وكثيرة وتسير من احسن الي افضل خاصة مع التجهيزات الجبارة في كافة أمور البطولة والتي يراها اصحاب العيون الضيقة بأنها مجرد ملاعب فقط وبها جماهير تتابع ولا يعلمون ادق التفاصيل لها العمل وما يحتويه من تفاصيل مذهلة ستعود بالنفع والايجابية للدولة المصرية وبالتالي فلا مجال لدينا لفتح تفاهات المواضيع وهيافات أصحابها المهم لدينا ان نكشف قيمة العمل الحالي والتحديات التي تواجه القائمين علي هذا العمل الكبير.

وزير الشباب والرياضة الذي اراه الوسيط الامثل بين الحكومة واتحاد الكرة خصص وقته منذ مدة طويلة علي توفير المناخ الجيد للاعمال التي تتم الآن في كل الملاعب وان كان استادا القاهرة والسلام حظيا بالاهتمام الاكبر خاصة ان الاول ملعب الافتتاح والختام وملعب المجموعة الاولي للمنتخبات فلذلك خصص الوزير زياراته اليومية اعود واكررزيارة الصباح والمساء للملعبين وبصفة يومية هذا بخلاف العمل اليومي المعتاد لانهاء مشاكل وازمات الشباب والرياضة ومع ذلك التطورات الايجابية غاية الدقة والروعة وتبشر بنتائج مذهلة سيراها القاصي والداني حتي ان لجان التفتيش الافريقية لم تجد الا عبارات الإشادة والمديح علي هذه الاعمال خاصة انها لم ولن تري من قبل أو من بعد هذا العمل الذي لا تقدر عليه الا مصر ومصر فقط.

*نقلاً عن الجمهورية المصرية