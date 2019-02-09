قبل الأمم الأفريقية .. دعوة لصفاء النفس

الفترة القادمة تتطلب الكثير والكثير من الجميع سواء مسئولين علي كافة المستويات الرياضية أو جماهير فالكل في مركب واحد وهدفنا مشترك الظهور بأفضل صورة خلال بطولة الأمم الأفريقية القادمة خاصة أن انظار العالم كله وليس أفريقيا فقط ستكون مسلطة علينا والمتابعة مستمرة يومياً وبالتالي مطلوب من الجميع العمل وضبط النفس ليخرج الحدث بما يليق ببلد كبير مثل مصر خاصة أن الجميع من الأشقاء الأفارقة لديهم ثقة بلا حدود في أن مصر ستنظم البطولة علي أفضل مستوي ووضح ذلك من الاكتساح الذي حدث للتصويت لنيل مصر شرف التنظيم وبالتالي لابد أن تتكاتف كل الجهود لتكون علي مستوي تلك الثقة الغالية ونحقق الهدف المنشود.

ونقطة البداية التعاون بين الجميع دون النظر لمناصب ستزول وبالتالي لابد من تجاوز هذه النقطة وفي نفس الوقت نأمل اختيار الشخص المناسب للمنصب ايما كان هذا المكان فمن يتولاه يكون لديه خبرة العمل به لضمان عدم حدوث اخطاء وفي نفس الوقت لابد أن يكون العمل جماعياً "فريق واحد" وليس بأسلوب فردي لضمان الرأي والرأي الآخر وزيادة مساحة الفكر والحوار من الجميع وهو أمر ضروري جداً.

ولابد أن ننسي الصراعات الخاصة وهو أمر مهم جداً وبالتالي يتوحد الجميع تحت شعار مصر أولاً فالتنظيم الجيد والفوز باللقب أو علي أسوأ الظروف حصد المركز الثاني هو الهدف وبالتالي لابد أن نوفر جو الهدوء والاستقرار للمنتخب وأن نعلن أننا جميعاً داعمون ومساندون وبقوة وأن يكون هدفنا "مصر فوق الجميع" سواء كان هؤلاء مجالس إدارات أندية أو غيرهم فالوقت المتبقي يحتاج لتركيز شديد ودعم لا محدود.

وفي نفس الوقت لابد أن يحدد الجهاز الفني خطواته وطريقة اختياره ولاعبيه المطلوبين وللأمانة اجيري ومعاونوه في حركة مستمرة ومتابعة للجميع داخلياً وخارجياً وهي نقطة واضحة ويتبقي فقط الوصول للأفضل لهذه المرحلة دون النظر لعامل السن وخلافه وأن يعلم الجهاز أن حجم الطموح لدي كل المصريين ارتفع بعد نيل شرف التنظيم وبالتالي سنلعب بملعبنا ووسط جماهيرنا الوفية وهي نقطة لصالحنا وتحتاج لعمل آخر.

وجماهير مصر الوفية مطالبة بالتواجد وأن نرفع شعار العيلة المصرية تعود للملاعب من جديد وكما حدث في بطولة 2006 وكأس العالم للشباب 2009 فلابد أن يتكرر المشهد ونجد الزوج والزوجة والأبناء وكل الأعمار متواجدين بعلم مصر في الملاعب وأن تملأ الاستادات ليس في مباريات مصر فقط بل وفي كل المباريات لتحقق رقماً قياسياًً للحضور ولتثبت أن جماهير مصر كروية وتشجع بروح رياضية كل الفرق ولابد أيضاً أن يكون هناك نظام سهل في الدخول والخروج وفي نفس الوقت محاسبة شديدة لأي متجاوز وأن تكون أسعار التذاكر مقبولة لتواكب الظروف الاقتصادية وأن يكون الحجز الكترونياً لمنع أي سوق سوداء واتهامات وإن كان ذلك يحدث في كل العالم ولكن لابد أن نجد وسيلة تضمن انهاء هذا الأمر وهو هدف أساسي.

في نفس الوقت لابد أن تكون التوعية والحملات الإعلامية في كل وسائل الإعلام واضحة ومحددة وتدعو للخروج بالبطولة في أفضل صورة وأن تستغل البطولة في مجالات متعددة مثل السياحة والاقتصاد وغيرها من الأمور وأن يكون شعارنا مصر بلد الأمن والأمان وهو حقيقي بالمناسبة وكما قال الله في كتابه الكريم "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" وهي حقيقة وواقع لابد أن يظهر.

الأفكار والمقترحات كثيرة ولكن الأهم الاخلاص وأن نفتح جميعاً صفحة جديدة شعارها مصر أولاً وأن نعلم أن هذه البطولة ستحقق لنا جميعاً الكثير وكفانا صراعات من البعض والكل بالمناسبة خاسر فهل نستوعب الأمر.. أتمني ذلك من أجل بلدنا.. وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية