تحكيـــــم مثــــير للجـــــدل

إيجابيات الحكام والسلبيات في دورينا، فالغالبية يوجه البوصلة نحو السلبيات، ومن الطبيعي ان تكون هناك سلبيات في التحكيم في جميع أنحاء العالم وفي الدول المتقدمة مثل البرازيل وأوروبا وايضا في البطولات القارية كما شاهدنا في نهائيات كأس آسيا 2019، وعندما نقارن التحكيم لدينا قبل 5 سنوات نجد ان هناك فارغا شاسعا بين الامس واليوم، والإيجابيات كثيرة وتتفوق على السلبيات والمسؤولون بالاتحاد لدينا كفيلون بمعالجة السلبيات، ولا شك ان في كل موسم رياضي يفرز العديد

من الحكام الذين يتوقع لهم مستقبل في عالم التحكيم، وايضا هناك حكام يقل مستواهم او يهبط اداؤهم، خاصة في المنافسات المحلية، ولكن في المحك الخارجي تراهم يبدعون ويقدمون مستويات تفوق حكام اوروبا احيانا، ونرى دائما افضل الحكام لدينا في المنافسات المحلية والحاسمة. تثار العديد من علامات الاستفهام حول اسلوب أدائهم، مثال على ذلك ما حصل في نصف نهائي كأس جلالة الملك بين المحرق والرفاع كلاسيكو الذهاب والذي حقق فيها سمر الملاعب الفوز بنتيجة 3/‏1، فقد اثار العديد من المتتبعين ان هناك اخطاء تحكيمية حصلت اثرت على خسارة المحرق للمباراة، خاصة بالنسبة لما قاله بوعبدالرحمن وعبر الاثير ان ليس هناك ضربة جزاء، بالطبع لا نقلل هنا من فوز الرفاع ولكن هناك مساعدة غير مقصودة، نتمنى ان تتلاشى اخطاء الحكام في مباراة الاياب وأن يستفيدوا من السلبيات والاخطاء التي وقعت في مباراة الاياب والتي ستقام يوم اليوم 11فبراير 2019، ذكرنا بالمقال (اليوم) لأنه ارسل الى الجريدة ظهر يوم مباراة العودة، ونحن لا نعلم ماذا سيحدث فيها ولا بالنتيجة ولكن نتمنى التوفيق للفريقين لتقديم مباراة تليق بذئاب المحرق وسمر الملاعب.

همسة:

تابعنا البرنامج الممتع الذي يقدمه الزميل المثير للجدل فواز العبدالله، ونذكر بعض المقتطفات التي دارت بالبرنامج.

اتصال من الشيخ راشد بن عبدالرحمن نائب رئيس نادي المحرق ورد الكابتن حمود سلطان على الشيخ راشد، اذ قال السلطان للشيخ انه كان من المفترض أن تستمروا على الجدول الذي صدر اول مرة أي (القديم) فالمباراة الاولى كانت ستقام على ملعب الشيخ علي باستاد نادي المحرق، وحمود يواصل الحديث ويقول ان الاعلام ضدنا ولا يذكرون اخطاء الحكام ونضيف ايضا ان الاعلام لا يتطرق لتغير جداول المباريات والتي صار شيئا روتينيا عند لجنة المسابقات (يعجبني حمود صريح) رد الشيخ راشد بأن هناك امورا حدثت لم نستطع سردها هنا بالبرنامج-التلفزيون (ايش صاير الله اعلم)، كابتن رياض قال ان المحرق يجب ان يفكروا بالبطولات الخارجية، ولديهم المال ومدخول النادي يفوق 900 الف، رد الشيخ راشد قال: ميزانيتنا مليون بس ليست صافية للمحرق (أي مو كلها لنا) وهناك بعض المداخلات من الزملاء الاعزاء في البرنامج عبدالله بونوفل، حمد الرويعي، نادر العوضي.

*نقلا عن الأيام البحرينية