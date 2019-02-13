تمثيلية الواقع

** شيء يؤسف له بالطبع أن تتحول المسألة إلى سخرية، ومحاولة لإجابة سؤال بغير معنى عمن فاز في ذاك الحوار ومن خسر؟، كما أن الاستغراق في تفاصيل الإجابات وتحليل مضمونها، سيدخلنا في متاهة لا طائل منها أيضاً، لأن ما بين أيدينا - ببساطة - ليس فيه صواب وخطأ، أو أبيض وأسود حتى نستوضح هذا من ذاك، فهي مساحة رمادية هائلة، ولذا من السهولة بمكان أن تذوب معاني الإخفاق والفشل مع معاني النجاح والإنجاز كما رأينا! ولكن لك أن تستفتي قلبك في هذه اللحظة الفارقة لتعرف الحقيقة، فالمشاعر صادقة ولن تخدعك.

** هذا «السيناريو» من أوله إلى آخره أشبه بتمثيلية نشارك فيها جميعاً برغبتنا أو بدون (لا فرق)، وهي ليست جديدة علينا، كما أن المحصلة التي بين أيدينا ليست جديدة أيضاً، فهي جزء من ثقافتنا التي تعودنا عليها في مواجهة أزماتنا واجتياز تبعاتها، ولو أن التغيير يتم بحوار من هذا النوع، أو بردود فعل ساخنة كالتي شهدها الشارع الرياضي مؤخراً، أو بناء على طلب الجماهير الغاضبة التي وجدت مساحة أوسع بفضل فضاءات السوشيال ميديا، لحدث التغيير من لحظة تحول الحلم الآسيوي إلى «كابوس»، فهذه نتيجة وحقيقة لا يمكن القفز من فوقها مهما كانت الحجج والبراهين والأسباب والذرائع عند الأخ مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، ومهما كانت براعة طرح الأسئلة والحوار من الزميل محمد نجيب.

** نعم كلنا شركاء في المسؤولية، لكن من قال أننا كلنا شركاء بالدرجات والنسب نفسها؟

.. ونعم كلنا حزينون وموجوعون ولكن من فينا يشعر بأنه المذنب والمتسبب، ومن المتضرر والضحية؟

.. ونعم كلنا علينا أن نجتاز أزمتنا ونخرج منها بأمل جديد وحلم جديد وطاقة جديدة لكن، من سيتولى ذلك؟، وما أهليته؟، وما أدواته؟، وما مصداقيته؟

}} أراها تمثيلية، لأن بهذا المشهد التلفزيوني سنضع نقطة في نهاية السطر ونختم القصة، لنبدأ من جديد، وليس مستبعداً والأمر هكذا، أن نفيق على صدمة جديدة بكابوس جديد، ونعيد كلنا تمثيل الرواية بأدوارنا المحفوظة من جديد.

** هناك إجابات حاضرة أمامنا من دون أسئلة تخصها وأهمها:

1- قناعة بأن الكل لم يقصر وأن هذا أقصى ما لدينا حالياً من اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، والمنظومة الرياضية بوجه عام.

2 - التغيير لا يضمن بديلاً أفضل.

3- الإدارة الحالية للاتحاد تم تجديد الثقة بها، بعيداً عن «عمومية ذوي المصالح».. «والحدق يفهم» ؟

*نقلا عن الخليج الإماراتية