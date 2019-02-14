حلول للمستقبل

مستقبل كرتنا غير مشرق..!!

نعم بهذه العقلية.. وهؤلاء المسؤولين في اتحاد الكرة لن نجني غير الفشل.. والدموع في المستقبل!!هم فشلوا في كأس آسيا.. ويمكن أن نغفر لهم...لكنهم يفشلون اليوم في إدارة الأزمة!! وهذا أخطر من الإخفاق في كأس آسيا! اليوم مضى 20 يوماً على خروجنا المرير.. وماذا فعلوا؟!هل قيموا..؟ هل فكروا في المستقبل؟؟

كل ما فعلوه أنهم قبروا القضية..! أحالوا ملف تقييم مشاركة الأبيض إلى لجنة!!.. واجتمعت اللجنة فأجلت التقييم إلى أجل غير مسمى!!!!عوموا القضية.. دفنوها.. طمسوها..!قلتها قبل أن تنتهي كأس آسيا إذا أردت أن تدفن قضية عين لها لجنة.

.. وبعد اللجنة خرج رئيس اتحاد الكرة ليرفض الاعتذار.. وينكر الخطأ والتقصير.. ويستقوي بـ«فيفا»!!

يجرنا إلى «حرب» كلامية تستغرق أشهراً وأعواماً.. حتى تدخل القضية طي النسيان!!وفي الأثناء تمضي الأيام.. ويضيع الزمن عن الأبيض.. وكرة الإمارات..!!منتخبنا بلا مدرب..!! ومستقبل كرتنا يلفه الغموض.. وابن غليطة يرفض الاعتذار!!

قال نلوم الصحافة لأنها تنتقد ولا تقدم الحلول..فها هو الحل لك ولمن سيأتي بعدك:

الوصول إلى المونديال.. والأولمبياد.. والفوز بكأس آسيا يحتاج مشروعاً بعيد المدى.. يحتاج أكاديمية عصرية يتم تجميع أبرز المواهب بها وصقل قدراتهم منذ المراحل السنية تحت إشراف مدرب محنك يترقون معه عبر كل الأصناف حتى الوصول إلى الأكابر..!

هذا هو الحل سيدي.. اقرأ التاريخ.. وانظر إلى التجارب حولك.. واستشر الخبراء والفنيين سيقولون لك نفس الكلام: الحل في الأكاديميات..!

ألم يقلها لك بلحسن مالوش المدير الفني لاتحاد الكرة قبل أن يرحل إلى الأردن؟؟ولتعلم.. وأنت تهدر الوقت اليوم بفتح باب الجدل وطمس الحقيقة.. وتأجيل التقييم العلمي أن القطار فاتك..!!إن استفقت اليوم وأردت أن تصحح مسار كرة الإمارات.. فلا يمكنك أن تلحق بمونديال 2022.. ولا أولمبياد 2020.. ولن تلامس كأس آسيا 2023...!!

فهذه المواعيد ستقام غداً.... وأنت تحتاج لصناعة جيل جديد على امتداد 12 عاماً..لو بدأت العمل والتخطيط للمستقبل اليوم.. فثق بأنك ستحصد الثمار بالتأهل إلى أولمبياد 2028 ومونديال 2030!!

ازرع اليوم تحصد بعد 3 دورات أولمبية...هذه هي القاعدة الفنية في مخابر الأكاديميات... يعرفها أهل الاختصاص..!!

أما أنتم فلا تقدرون الزمن.. ولا تقدسون الوقت... والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك..!!

سيظل المستقبل غامضاً حتى تتغير عقول من يسير كرتنا..!!

يرحل ابن غليطة ويأتي عمرو.. وزيد.. المناصب زائلة.. وما يهمنا مستقبل كرة الإمارات. متى نبدأ صناعة مشروع جيل كروي ذهبي للمستقبل؟؟ المال متوافر.. المنشآت الرياضية جاهزة.. والمواهب يعج بها البلد..

تنقصنا العقول.. فقط !!

*نقلا عن البيان الإماراتية