الزمالك بالكونفيدرالية

تعادل و3 هزائم مني بها فريق مصر المقاصة في آخر 4 مباريات له في مسابقة الدوري ما جعله يخسر 11 نقطة متتالية، حيث كانت هزيمته الأخيرة أمام المصري (صفر ـ 2) وهو الأمر الذي جعل محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة يؤكد تمسكه باستمرار طلعت يوسف المدير الفني للفريق في ظل هذه النتائج لأن النادي معروف عنه الهدوء والاستقرار، مؤكدا أيضا ان مشوار الدوري مازال طويلاً وأمام الفريق فرصة كبيرة للوصول إلى المربع الذهبي.

>> أصبح صالح جمعة صانع العاب الفريق الكروي الأول بالأهلي جاهزا للمشاركة في مباراة الداخلية يوم 20 فبراير الحالي حيث فضل لاسارتي المدير الفني للفريق عدم مشاركته أمام الانتاج الحربي اليوم بعدما قطع اللاعب شوطاً كبيرا في العلاج من إصابته في العضلة الضامة.

>> التعادل الأخير للزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري في الكونفيدرالية جعل الزمالك يبحث عن محاور رئيسية للخروج من تلك الأزمة بعدما أصبح رصيد الفريق نقطة واحدة بعد هزيمته الأولي في ظل إصرار المدير الفني السويسري جروس علي الدفع بأغلب اللاعبين حيث يعاني البعض منهم اجهادا شديدا بسبب توالي المباريات مع تجاهل الدفع بالبدلاء ومنهم علي سبيل المثال وليس الحصر أيمن حفني بالاضافة إلي الأسباب التي تؤدي إلي تأخر التغييرات في المباريات والإصرار علي بدلاء بعينهم مما جعل الفريق يؤدي بشكل غير مرض في لقاءاته السابقة.

>> اللجنة المنظمة لنهائيات كأس الأمم الافريقية المقبلة التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل تدرس جيداً استبعاد استاد السلام من استضافة المباريات علي أن يتم استبداله باستاد المكس أو الدفاع الجوي، وفي حالة استبداله سيكون الأهلي المستفيد من ذلك حيث سيواصل مبارياته علي هذا الملعب، وقد شهدت الأيام الأخيرة إغلاق عدد من الملاعب من أجل التجهيز الكامل للبطولة منها استادا المصري والاسماعيلي، بالاضافة إلي استاد القاهرة الذي سيشهد حفل الافتتاح.



*نقلاً عن الأهرام المصرية