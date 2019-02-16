تغيير جدول المباريات والملاعب والسبب مجهول

بعض التعديلات والتأجيلات أحدثت اضرارًا كبيرة بالأندية وعلى اتحاد الكرة مراعاة ظروفهم، فالأندية غير مستفيدة من تأجيل بعض المباريات، والسؤال لماذا يتم التأجيل أصلاً؟ السؤال يبحث عن اجابة صريحة من اصحاب الشأن؟ وهناك ايضا سؤال اهم متى يمضي الدوري بدون تأجيلات ومجاملات؟ فبين لحظة واخرى تتغير المواعيد وتتبدل التواريخ دون اسباب واضحة ويظل مصير مسابقة الدوري معلقا لا أحد يعرف موعد جولات المسابقة واحيانا يتم تأجيل بعض المباريات دون سابق انذار، وهذا الشيء يحدث ربكة ودبكة شديدة بين الفرق، وقد اصبحت الأندية لا تعرف موعد مبارياتها بسبب التعديلات الكثيرة على برمجة المسابقة، ولا يعرف اي ناد متى وكيف يستعد للمباراة القادمة، وقد آثار ما يحدث على مسابقة الدوري هذا الموسم من تخبط وعشوائية استياء الكثير ولكنهم لا يستطيعون البوح به فقط (يتمتمون).

وقد اتفق عدد من إداري ومدربي الاندية ان التأجيل المستمر على برنامج المسابقة ينعكس بصورة سالبة على المستوى الفني، وعلى عدالة المنافسة وطالبوا بضرورة حسم الأمور حتى لا تضيع مجهودات الاندية هدر، وذكر البعض ان كثرة التأجيلات والتعديلات على برماج المسابقة احدثت مشاكل فنية ومادية كبيرة خاصة ان كل الفرق تستعد لجولات المسابقة ببعض المباريات الودية، او بمعسكرات تدريبية مغلقة وتصرف الاندية اموال اضافية من اجل تقديم اداء راق في المسابقة وطموحهم هو المنافسة ولكن التأجيل يقتل كل تلك الطموح.

همسة:

توافق جميع الآراء على ان هناك اشكالية كبيرة بسبب التأجيلات، والبعض الآخر ذكر ان التأجيلات تضر بروح المنافسة وتؤدي إلى الاخلال في عدالتها خاصة في ظل ارتفاع المستوى الفني للمسابقة لهذا الموسم والتنافس القوي بين الاندية للحصول على فرصة الظفر ببطولة الدوري، وهناك من ينتظر المشاركة في البطولات الخارجية عبر بوابة المركزين الثاني والثالث، كل تلك المعطيات يتعين على اتحاد كرة القدم ان يضعها نصب اعينه ويعمل على معالجتها حتى تفرز المسابقة بطلا حقيقيا وليس بطلاً (بالتوصية) لتعود الفائدة على المنتخبات الوطنية والتي تمثل واجهة الكرة البحرينية في المحافل الخليجية والاقليمية.

عجبًا من بعض الاندية، فالاتحاد البحريني يضع جدول المباريات للمسابقتين الدوري والكأس بملاعب مقررة سلفا ولكن بقدرة قادر يتم نقل المباريات الى ملاعب اخرى وذلك بسبب رفض البعض الخوض على الملعب المقرر سلفا، السؤال اذا الملعب غير قانوني او لا يصلح اقامة المباريات عليه؟ لماذا لجنة المسابقات تلزم بعض الاندية خوض المباريات عليه ذهابا وايابا واندية اخرى ترفض اللعب!؟

اسماعيل عبداللطيف استحق الكارت الاحمر بعد الدخول الخاطئ والخشن على لاعب الرفاع في نصف نهائي كأس جلالة الملك وقد فاز سمر الملاعب (رايح جاي) على المحرق، وأصدرت عقوبة بتوقيفه مباراتين بالدوري، السؤال هل يتم توقيفه بمسابقة الدوري وهو مطرود بالكأس، الصراحة لاأفقه جيدا بقوانين المسابقات وحاولت الحصول على مادة من القانون دون جدوى فهل من يفيدينا بذلك؟



*نقلاً عن الأيام البحرينية