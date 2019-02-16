رامي مالك.. صلاح جديد

نحن نتابع بكل فخر وفرحة كل إنجاز يحققه نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح وأهدافه الجميلة المثيرة وهذا شيء طبيعي.. ولم لا؟ أليس مصرياً؟!

هناك من هو في شهرة ونجومية محمد صلاح ويتحدث عنه العالم كله لكن ليس في الرياضة وكرة القدم وإنما في السينما.

هناك الممثل المصري ــ الأمريكي رامي مالك يحقق الإنجازات ويبهر العالم بحصوله علي جوائز أحسن ممثل في السينما ويقترب بـ 90% من جائزة الأوسكار التي لم يفز بها للأسف النجم المصري العالمي المتألق عمر الشريف.

كان حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "بافتا" الذي أقيم بقاعة البرت هول بلندن بحضور عشرات المشاهير من نجوم ونجمات السينما العالمية يتقدمهم الأمير ويليام حفيد الملكة اليزابيث ملكة إنجلترا وابن الأميرة ديانا.

حضر ويليام برفقة زوجته كيت هيلتون حيث تعتبر جائزة "بافتا" أشهر جوائز السينما في العالم.

كانت أروع وأجمل مفاجأة هزت الأوساط السينمائية في العالم كله هي فوز الممثل الشاب المصري ــ الأمريكي رامي مالك بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم البوهيمية وهو ما يجعله المرشح الأول للفوز بجائزة الأوسكار أهم جائزة في فن السينما مثل جائزة الكرة الذهبية كأحسن لاعب كرة قدم.

تعتبر جائزة رامي مالك في الأكاديمية البريطانية هي الجائزة السينمائية التي يحصل فيها علي كأس أحسن ممثل بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب.

حصلت النجمة العالمية أوليفيا كولمان علي جائزة أحسن ممثلة وهي التي قامت بدور الملكة "آن" التي حكمت إنجلترا في القرن الثامن عشر وفازت النجمة ريتشيل وايز بجائزة أحسن ممثلة مساعدة.

وبعد هذه الإنجازات العظيمة للنجم المصري رامي مالك الذي يعتبر خليفة وامتداداً للنجم الكبير الراحل عمر الشريف.. لماذا لا نحتفل به في مصر؟ لماذا لا تدعوه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لتقيم له احتفالاً عالمياً عظيماً حبذا في افتتاح دورة كأس الأمم الأفريقية.. إنه يحقق لمصر دعاية وشهرة كالتي يحققها في الرياضة النجم الكبير محمد صلاح وفقهما الله.



*نقلاً عن الجمهورية المصرية