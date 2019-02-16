ملخص الأسبوع

لا أتذكر أن فريق الفيصلي خسر ثلاث مباريات متتالية في دوري المحترفين، وهو ما حدث في الجولات الأربع الأخيرة..

ـ ماذا حدث للفيصلي؟ حتى فوزه على الاتفاق كان بمساعدة الحارس الاتفاقي "مبولحي" الذي لم يظهر ذلك اليوم بمستواه المعهود..

ـ قطبا الخرج "الكوكب والشعلة" في خطر، إذ يقعان في موقع متأخر في سلم ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى..

ـ لا أعلم سر "تجاهل" أنديتنا، وحتى منتخبنا الوطني فكرة التعاقد مع المدرب التشيلي سييرا مدرب الاتحاد السابق الذي قدم عملاً متميزاً مع فريق الاتحاد..

ـ كثرة احتجاجات الأندية تسحب المنافسة من داخل الملعب إلى المكتب وهذا لا يخدم المنافسة، مع إيماني بأن على الأندية أن تسعى لحفظ حقوقها..

ـ لماذا لا يكون هناك اجتماع أهلية لاعبين قبل كل مباراة أو ربط اتحاد الكرة بالأندية فيما يتعلق بالأهلية..

ـ عندما كان النجم الكبير ماجد عبدالله يمتدح النصر أو ينتقد المهاجمين في الكرة السعوديين كان "بعضهم" يصفون ماجد "بالحاقد"، والذي يقف ضد بروز أي مهاجم سعودي، بل يطالبونه بالصمت..

ـ وعندما "غرد" ماجد بعبارات "لا تناسب" النصراويين وتتفق مع توجهات "غير النصراويين"، صار ماجد في نظر "بعضهم" بالنجم الكبير والأسطورة ومن حقه طرح رأيه..

ـ سيبقى ماجد أسطورة الكرة السعودية والنجم الكبير وما "قاله" اليوم و"سيقوله" غداً يمثل رأياً "شخصياً" من حق الجميع أن يتفق معه أو يختلف عليه دون "إساءة" للنجم ماجد أو "مديح" معروفة أهدافه..

ـ اشتداد منافسات قمة الدوري وقاعه لا تحتمل أي أخطاء تحكيم ولا اجتهادات؛ لذلك أتمنى ألا تخاطر لجنة الحكام بإسناد المباريات أو حتى تقنية "VAR" لحكام سعوديين، أو أن تقيم مباريات دون هذه التقنية حتى نهاية الموسم تجنباً لمزيد من الاحتقان..

ـ أخطأ إدواردو أمام الباطن واستحق العقوبة.. أستغرب أن يظهر من يسأل لماذا يتكرر خروج إدواردو عن النص "للمرة الثانية" فقط أمام الباطن.. هل من طرح هذا السؤال يبرر لإدواردو تصرفه وخروجه عن النص؟

ـ أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إنشاء أكاديمية "خيرية" لاكتشاف مواهب كرة القدم بالتعاون مع البرتغالي خيسوس..

ـ فكرة رائدة ننتظر مخرجاتها خلال السنوات العشر المقبلة..

ـ لماذا لا يبحث آل الشيخ عن خبير آخر خلاف خيسوس، ويكون هذا الأخير مدرباً للمنتخب السعودي؟



*نقلاً عن الرياضية السعودية