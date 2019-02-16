هيكلة ليس هياكل

- بعض المشاهد توضح شتات أعضاء اتحادنا الرياضي.

- ويصل حال بعضهم لتراشق الاتهامات ولو عن طريق الشتم.

- ومطالبة بعضهم في ما يكتبه في حساباته الشخصية بالفصل بين كونه مسؤولا وبين ذلك الشخص في مواقع التواصل.. تصيبك بالدهشة وتحتاج وقفة!

- كيف يقنعني بذلك؟!! خاصة أننا لم نعرف للإنسان إلا عقلا واحدا تتواجد به الأفكار.

- ولو اتجهنا علمياً لحالته لربما ندخل في الانفصام الشخصي الذي يعد مرضاً يحتاج للعلاج.

- نماذج ظهرت وحالات بينت ضرورة إعادة هيكلة الاتحاد.

- فمن المؤسف أن تظهر الجهة المرجع لكل الرياضيين بالضعف أو المشاهد في بعض المواقف.

- وليس من الطبيعي أن تجد توقيعاً لأحدهم تتفاجأ بأنه نفس التوقيع قبل ربع قرن تقريبا.

- يتواجد أيضاً ذاك المهتم برياضة كل دول العالم إلا المسؤول عنها في وطنه.

- ولنبدأ التغيير المطلوب فمن العدالة تساوي الفرص.

- لذلك أفسحوا الاختبارات لتحسن الاختيارات.

- ولم لا يحدد عمر محدد لتواجد العضو في المنظومة كأقصى حد 8 سنوات، فكثيرون يريدون خدمة وطنهم عبر مجالهم.

- أخيراً.. يبدو أن بقاء الأعضاء للستين من عمرهم مأخوذ حسب ما أطلقته منظمة الصحة العالمية أن آخر سن الشباب الوصول للعام 65 من عمرك.



*نقلاً عن عكاظ السعودية