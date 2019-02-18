قضية الحارس سيد شبر إلى أين تتجه؟

20 يوما تقريبا على انتهاء تصفيات كأس آسيا التي اقيمت بدولة الامارات العربية، وجميع اللاعبين تدربوا مع انديتهم وخاضوا مباريات الدوري والكأس الا سيد شبر علوي انقطع عن تدريبات ناديه النجمة بسبب المطالبة برواتبه المتأخرة لـ7 شهور، ولا ندري الى متى ستستمر الازمة بين النجمة وشبر، والى اين سيتجه موضوع حارس منتخبنا الاول.

هكذا تحدث معي محمد صالح بوبشيت الحارس الدولي السابق وملك الضربات الترجيحية لنادي البحرين والمنتخب الوطني، اذ قال أليس هناك شخص راشد يستطيع ان يضع النقاط على الحروف بين النجمة والحارس الاول لمنتخبنا، ولماذا اعضاء الاتحاد البحريني لم يحركوا ساكنا تجاه قضية شبر؟ أليس شبر هو احد اعضاء المنتخب؟ ولماذا كل هذا الصمت من قبل الاتحاد؟ ام أن سيد شبر (خلاص) انتهت علاقته بالمنتخب مع انتهاء المشاركات؟ كل تلك الاسئلة جاءت على لسان محمد صالح بوبشيت كما ذكرت في الاسطر الاولى.

ليس بوبشيت وحده من تطرق لموضع شبر، يوسف صالح الحارس الاسطوري لنادي القادسية (النجمة) ومدرب حارس شباب نادي المحرق حاليا تحدث بهذا الامر وتساءل الى متى سيستمر انقطاع سيد شبر عن الملاعب؟ ولماذا لم تحل قضيته حتى هذه الساعة؟ وذكر ايضا لو ان احدا من مسؤولي النادي اخذ بخاطر شبر او وعده بدفع جزء من مستحقاته لربما حل الموضوع في حينه. كابتن يوسف صالح عندما يتحدث، يتحدث من واقع خبراته الطويلة في الملاعب كحارس ومدرب حراس أيضا، بواحمد لديه من الخبرات الكثير في الملعب وعرفناه كحارس متألق ومقاتل مع ناديه القادسية، واللاعب اللي (يعدي) منه او (يطوفه) يعطيه (اليوزه بيده) وكاتب هذه السطور عمل واستفاد كثيرا من خبراته، وذكر يوسف صالح نحن نعرف ان اغلب الاندية لديها متأخرات مالية مع اللاعبين، وليس نادي النجمة فقط، ولكن ننتمى ان تحل مشكلة سيد شبر، ويرجع الى مزاولة التمارين مع النادي والمنتخب، وان استعصى الامر يجب التفكير بنقل الحارس لأي ناد آخر او مبادلته بأي لأعب آخر مع احد الاندية كما كان من المفترض ان يحصل مع نادي الرفاع عندما فكر النجماوية بمبادلة شبر بالحارس عبدالله الكعبي، ولكن الصفقة لم يكتب لها النجاح، ونحن نعلم ان انقطاع أي لاعب عن التدريبات يحتاج لفترة حتى يرجع لوضعه الطبيعي، خاصة حراس المرمى.

همسة:

لكي نضع نقاط سيد شبر على الحروف، نقول ان سيد شبر استعان بلجنة القانون الرياضي لمقاضاة النجمة للمطالبة بمستحقاته المالية وفسخ العقد بينه وبين النادي، وقد اكد هذا الكلام الزميل العزيز رئيس لجنة القانون الرياضي بجمعية الحقوقيين البحرينية المحامي والمدرب الوطني الحالاوي نادر العوضي، اذ كشف العوضي للوطن الرياضي في وقت سابق وبتصريح خاص للزميل وليد عبدالله المحرر الرياضي بصحيفة الوطن، ان الحارس شبر استعان باللجنة لمقاضاة النادي، من اجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والمتمثلة في رواتب شهرية.

*نقلا عن الأيام البحرينية