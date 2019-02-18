إبهار شرقاوي

بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نجحت الإمارة بامتياز في تنظيم دورة الألعاب العالمية للإعاقة والبتر.

فالأيادي البيضاء لسموه تشمل الجميع، لكنها في ما يخص المعاقين تكتسب خصوصية كبيرة؛ لما فيها من جوانب إنسانية عميقة ونبيلة، ويكفي لتأكيد ذلك، أن سموه لُقِّب ب«نصير المعاقين»، كما أن التاريخ يحفظ لإمارة الشارقة سبقها على صعيد رعاية هذه الفئة، من خلال مؤسسات وأندية رياضية خاصة بها، حيث كان نادي الثقة للمعاقين الذي تأسس في عام 1987، أول نادٍ يرعى نشاط ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، والرسالة الشرقاوية في رعاية هذه الفئة، رسالة شاملة بكل ما للكلمة من معنى. فالرياضة لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل عدة، لتأهيل وتمكين ودمج المعاقين في المجتمع، كي يمارسوا كل الأنشطة والفعاليات من دون استثناء.

ومن حفل الافتتاح الذي شهده سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إلى حفل الختام، تواصل الإبهار الشرقاوي من خلال العروض الجميلة التي جمعت بين الإبداع البشري والتقني، سواء في «أوبريت الثقة» بفقرتي «دار السعادة، وها هنا الشارقة»، أو في مهرجان الأضواء الذي جسد من خلال لوحاته، مسيرة الإمارات بوجه عام، والشارقة بوجه خاص، في مجالات الثقافة والتراث والتنمية.

وما بين الافتتاح والختام كان النجاح التنظيمي للمنافسات التي اختبرت كفاءة الكوادر الإدارية والفنية، لا سيما أن الدورة التي أقيمت للمرة الثانية في أحضان الإمارة الباسمة، شهدت مشاركة 555 رياضياً ورياضية من 50 دولة، تنافسوا في 7 ألعاب أولمبية (الرماية، المبارزة، القوس والسهم، الريشة الطائرة، السباحة، تنس الطاولة، وألعاب القوى)، مما يعني أننا كنا بصدد أولمبياد مصغر، وما كان هذا النجاح ليتحقق لولا جهود اللجنة العليا المنظمة، برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي.

وإذا أضفنا إلى ما سبق إنجاز أبناء الإمارات بتحقيق الوصافة بعد تايلاند ب 77 ميدالية ملوّنة، بينها 22 ذهبية، إضافة إلى تأهل العديد منهم إلى الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، سندرك أن الدورة أصابت كل أهدافها، وأنها حافظت للإمارات على امتياز الجودة الذي أصبح يُميز كل وأي حدث دولي يعرف طريقه إليها.

*نقلا عن الخليج الإماراتية