كيمياء اتحاد الكرة

لا تحتاج كرة القدم إلى كل التعقيد الذي نعيشه الآن على مستوى اللعبة في الإمارات، التي تعاني من العشوائية وتضارب في العديد من الأمور التي تؤكد أننا نعود إلى الخلف باعتبار أننا نتعامل مع اللعبة وكأنها كيمياء في أمور عديدة، وتستهتر بها أيضا في أشياء مهمة للغاية.

من غير الممكن أن تكون إنجازات المجلس الحالي لاتحاد القدم تتمحور حول زيادة نسبة التوطين في المؤسسة، مع رفع عدد مباريات منتخبات المراحل السنية، وتقليل النفقات في ميزانية الاتحاد، والعديد من الأمور الأخرى التي لا تعد مفيدة على مستوى كرة القدم.

اعتقد أن الميزانية التي وضعت لاتحاد القدم، لم توضع من أجل تقنين المنصرفات وتحقيق إنجازات في "التوفير".. بل من أجل تسيير العمل وتحقيق الإنجازات على مستوى المنتخبات وتطوير الكوادر الإدارية والفنية، وبقية الأمور الأخرى لا تهمنا ولا نريد أن نسمع عنها شيئا.

أبسط دليل على أننا نتعامل مع اللعبة بعشوائية في الاتحاد ومعظم الأندية، أنه لا توجد هناك مدرسة تدريبية محددة، تجد في الأندية مدرب عربي يبلغ 50 عاما يعمل مدربا للبراعم تحت 12 عاما، وبعدها يصعد لمدرب من جنسيه أوروبية، ثم من أميركا اللاتينية، ليعود مجددا للمدرسة العربية.

ولن يكون بمقدور الطفل واللاعب الناشئ استيعاب كافة هذه المدارس الكروية في فترة هامة جدا في تكوينه، لذلك تجد أن النتيجة وجود عدد كبير من اللاعبين قليلي الامكانات، مع ندرة المواهب وبالتالي ارتفاع سعر اللاعبين لقلة المميزين وهكذا .

مشاكل عديدة.. يمكننا أن نحلها اذ ما سعينا للعمل عليها، بالتخطيط والاستراتيجيات والعمل الاداري السليم المبني على تحقيق المصلحة العامة، وليس التركيز على أن تحقق الإنجازات في فترة إدارتهم فقط .. دون الاهتمام بالمستقبل..

*نقلا عن الرؤية الإماراتية