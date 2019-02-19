مرحلة جديدة تدخلها الأندية الإماراتية في هذه الفترة، مع بدء الاستحقاقات الخارجية من خلال المشاركة في منافسات الملحق الآسيوي، عندما يخوض العميد النصراوي اليوم، مواجهة مهمة أمام باختاكور الأوزبكي، بهدف انتزاع بطاقة العبور لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، ضمن المجموعة الآسيوية الرابعة.

ومن جانبه أجّل الإمبراطور الوصلاوي حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، للقاء الإياب أمام الأهلي السعودي في جدة، بعد أن سيطر التعادل على لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة خارج الديار، فإن الإمبراطور المتألق في البطولة التي تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على الجميع، قادر على أن يواصل التألق عربياً، ويعود من جدة ببطاقة العبور إلى نصف نهائي البطولة الأغلى على قلوبنا.

ومسألة فتح جبهة جديدة أمام الأندية تتطلب كثيراً من الخبرة والإعداد الجيد، ضماناً للحفاظ على توازن الفريق ما بين الاستحقاقات المحلية التي تحظى بأهمية كبيرة؛ كونها البوابة الرئيسية لتمثيل الوطن خارجياً، والمشاركة الخارجية التي يجب أن تحظى بأهمية أكبر من المنافسة المحلية؛ لأنها تتعلق بشعار الوطن.

وعلى الرغم من أن تحقيق التوازن بين البطولات المحلية والخارجية في غاية الصعوبة؛ فإن ثمة أسباباً عديدة أخرى في مقدمتها عدم وفرة المخزون اللازم من اللاعبين الذين يمثلون الصف الثاني، والبدلاء الذين لا يقلّون مستوى عن الأساسيين، أضف إلى ذلك الصعوبة التي يواجهها اللاعبون في عملية الفصل بين ما هو محلي مهم، وما هو خارجي أهم.

فتحقيق معادلة التوازن بين المشاركة الخارجية والمحلية مسألة صعبة، والتجارب السابقة أثبتت تلك الحقيقة، بدليل أن أغلب الأندية لم تستطع أن تذهب بعيداً في المنافسة الخارجية، كما أن تركيز إدارات الأندية على المسابقة المحلية، ومنحها الاهتمام على حساب المنافسة الخارجية، كان السبب المباشر في تراجع نتائج بعض الأندية الإماراتية في البطولات الخارجية، وبالتحديد في دوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي يتطلب من أصحاب القرار الرياضي في الدولة إعادة النظر في ذلك، من خلال توفير الدعم المطلوب لكل من يمثل الوطن خارجياً، فنياً وإدارياً؛ لأنه بدون الدعم لن تتمكن أنديتنا من التحليق عالياً في البطولة القارية، مهما كانت تحضيراتها.

* آخر الكلام

في هذا التوقيت من الموسم الكروي تمر الأندية بعقبات مختلفة، تعد بمثابة اختبار لمدى قوتها وصمودها أمام ضغوط المنافسة، التي تتطلب كثيراً من الإصرار والرغبة.

*نقلا عن الخليج الإماراتية