مبني الاتحاد.. لمن؟؟؟

مجلس إدارة النادي الأهلي.. وهو يشغل وقته بأمور هامشية لا قيمة لها وخناقات شخصية محضة ترك قضية في منتهي الأهمية.. وسبق أن تكلمت مع الأعضاء القدامي في هذا الشأن وبدأنا بعض الاتصالات برجال القانون من أبناء النادي.. ثم نسي الجميع الآن في ظل مجلس الإدارة الجديد كل شيء.. نسي أرضه وعرضه.

اتحاد الكرة يبني منذ مدة مبني جديداً غير المبني الحالي الذي تم بناؤه فوق جزء من أرض النادي الأهلي.. ثلاثة ملاعب تنس وحديقة صغيرة.. وناديت منذ مدة ليست بالقصيرة باستعادة أرض النادي التي تم اغتصابها منذ سنوات طويلة.. لم يتحرك المجلس فكتبت ذلك في حينه.. النشر هنا فتح الستار عن أطماع كثيرين في الأرض.. اتحاد الكرة قال إنه يملك هذه الأرض بحكم القانون!! كيف؟؟.. قالوا إن الاستيلاء علي أرض ليست ملكه لمدة تزيد علي 25 عاماً دون اعتراض قضائي تصبح الأرض ملكك؟!!!..

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رددت علي اتحاد الكرة في نفس هذا المكان أيامها بأن القانون يقول أيضاً "إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة تمنع صاحب الأرض من الاعتراض القانوني".. وعلي مجلس إدارة الأهلي أن يتحرك في هذا الشأن.

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فإذا باللجنة الأولمبية تطالب بمبني الاتحاد!!!.. لماذا؟!!.. قالوا: غير معقول أن يكون مبني اللجنة المسيطرة علي كل الاتحاد.. وهي الأم الرياضية الكبري غير معقول ألا يكون من حقها مبني مستقل بعيداً عن بعض حجرات تابعة لاستاد الكرة!!.. ففي كل دول العالم مبني اللجنة الأولمبية هو واجهة البلد أمام العالم كله.

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في نفس الوقت.. رجال كرة اليد القدامي أصحاب الفضل علي اللعبة المهندس هادي فهمي الوكيل الدائم للاتحاد.. وزملاؤه السابقون الذين بدأوا الحكاية في شقة متواضعة في 13 شارع قصر النيل ثم شقة أخري أمام سينما سفنكس بالمهندسين.. ثم تم بناء الاستاد في الستينيات وبجواره بعض المباني انتقلوا إلي دور في مبني ما بحجرتين!!! هؤلاء أصحاب بطولة الشباب والرابع 1999 في مونديال القاهرة والرابع 2021 في باريس.. هؤلاء رجال زمان يفكرون في الانتقال إلي مبني اتحاد الكرة.. لم لا؟؟ وهم ثاني لعبة شعبية في مصر الآن.. والموضوع له بقية.

*نقلا عن الجمهورية المصرية