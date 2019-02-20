فجوة منتظرة

لم ننتهي بعد من تبادل التصريحات الإعلامية بخصوص المنتخب الأول، والتي باتت مادة دسمة لوسائل الإعلام، لكن لا يهمنا هذا التراشق اذ لم نصل إلى نقطة محددة تجعلنا نعمل على تصحيح مسار اللعبة، حتى نخرج من الحلقة المغلقة التي نعيش فيها منذ 29 عاما، والمبنية على الوعود ومن ثم الفشل وبعدها تبادل الاتهامات والعودة إلى تصريحات تصحيح المسار.

عبدالله صالح مشرف المنتخب خرج مجددا بتصريحات توضح أن الفريق لم يكن به انضباطا على المستوى المطلوب، بينما لم يتطرق رئيس اتحاد القدم إلى هذا الجانب ولم يتحدث عنه.. وما زلنا نحن نراقب وننتظر ما هي الخطوة المقبلة.

بالنظر إلى أن الأندية لم تطلب عقد جمعية عمومية، يبدو أن المجلس سيواصل عمله إلى الانتخابات المقبلة، ونأمل من الاتحاد الحالي ان يتعامل بشفافية ويوضح لنا في مؤتمر صحافي التقرير الفني والإداري عن المنتخب في كأس آسيا "ان وجد".. لأن معظم المنتخبات كشفت عن تقريرها وآخرها الاتحاد السعودي الذي رفض التجديد لبيتزي بناء على التقرير الفني الصادر من اللجنة الفنية.

لا يجب أن يتعامل الاتحاد مع المنتخب وكأنه شأن يخصه، وهذا سبب رئيسي أعادنا للخلف طيلة السنوات الماضية، لأن كل مجلس يأتِ على رأس الاتحاد، يدير المنتخب بشكل مختلف دون وجود أساس موحد من المفترض ان يتم العمل عليه وليس وفقا للأهواء الشخصية.

نأمل أن نرى التقرير الفني لنعرف كيف ستكون المرحلة المقبلة، وتتشارك مع الاتحاد الأراء، حول كيفية استمرار هذا الجيل الذي سلم الراية.. بحكم أن معظم اللاعبين اقتربوا من الثلاثين، ولابد من وجود عناصر بديلة تقود المنتخب من أجل الظهور في الاستحقاقات المقبلة.

ستحدث فجوة كبيرة في الفترة المقبلة على مستوى المنتخب الأول، لأننا اعتمدنا على هذا الجيل فقط، دون اتاحة الفرصة للعناصر الشابة، ولن يكون بمقدور اللاعبين الجدد تشكيل الإضافة لأنهم وصلوا إلى 24 عاما ولا يمتلكون أكثر من 10 مباريات رسمية.. لذلك نحن أمام كارثة حقيقية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية